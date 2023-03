Divulgação Richard Harry e Maurício Meirelles

Maurício Meirelles esteve em Orlando, nos Estados Unidos, e de última hora resolveu gravar um episódio especial de seu podcast “Achismos”, para contar ao seu público um pouco sobre a história de superação do brasileiro Richard Harary. Paulistano de descendência egípcia, Richard Harary migrou para os Estados Unidos com apenas 18 anos. Ele começou vendendo bagagens antes de abrir a Macrobaby, sua principal empresa, e hoje fatura cerca de R$ 100 milhões com a holding Marco Corporation, responsável por 16 empresas no setor de varejo e logística.

“O meu papo com o Richard aconteceu por acaso, porque eu fui gravar nos estúdios dele, em Orlando. Ele estava ali e acabei conhecendo ele entre uma gravação e outra e me apaixonei pela história dele, que é a típica história que precisa ser mostrada para o Brasil. Um cara que foi sem nada para os Estados Unidos, encarou alguns preconceitos e se tornou um grande vencedor, um cara bem-sucedido. É o tipo de história que eu acho que pode inspirar muitas pessoas, porque muito brasileiro sai do país com esse objetivo do Richard, então eu acho que ele é um cara que deveria ser ouvido por mais gente. Então eu falei: vou aproveitar que tô aqui e fazer um episódio, e foi um dos mais legais que eu já fiz”, comenta o apresentador.

No bate-papo, além de contar um pouco de sua história de vida, Richard Rarary também falou um pouco sobre seu trabalho de consultoria para pessoas que desejam abrir um novo negócio nos Estados Unidos. A ideia deste serviço surgiu após o empresário perceber que muitos brasileiros estavam sendo enganados e se tornando vítimas de golpe quando buscavam empreender pela primeira vez em solo americano. “A gente tem uma empresa voltada para quem quer vir empreender aqui, ou para trazer o seu negócio que já existe no Brasil pra cá, ou para quem abrir um negócio novo, uma franquia (de marcas americanas)… É uma empresa voltada para ajudar esses futuros empreendedores a começar seu negócio”, explica o empresário.

Richard também comentou sobre sua visão como empresário que atua no varejo dos Estados Unidos, e ainda citou a diferença no consumo dos brasileiros em relação às demais nacionalidades que também residem no país americano. “O Brasileiro se importa muito com marcas, mais até que o americano. O americano é muito mais ligado à funcionalidade. O Brasileiro foca mais no prestígio das marcas, mas isso não quer dizer que ele não se importe com a qualidade dos produtos. O brasileiro consome mais, se comparado aos outros povos, e isso é um dado que a Disney e até a prefeitura de Orlando já têm em mãos. O americano também consome bastante, mas ele não tem essa febre de consumir tão rápido. O americano compra muito, mas não de uma vez. Dificilmente você vê um americano saindo com dez sacolas de um shopping”, diz o empresário, que completa:

“Lembrando que estamos falando do Brasileiro que está em Orlando e tem um curto período de tempo para comprar, mas mesmo no Brasil eu vejo que os brasileiros são muito consumidores, porque os restaurantes estão sempre lotados, com horas de espera, e isso em meio à crise na economia do país. Então eu vejo o consumo do brasileiro como sendo bem voraz, digamos”, finaliza Harary. A entrevista do empresário estará disponível no canal do apresentador Maurício Meirelles a partir de 9 de março.