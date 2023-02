Divulgação Ana Paula Pádua

Substituta de Yasmin Brunet deu uma aula de carisma na Marquês de Sapucaí. Ana Paula Pádua foi a escolhida pela escola 'Grande Rio' para assumir a posição da ex-namorada de Medina.

Leia também Thainá Oliveira fala sobre substituição de Yasmin Brunet

A empresária Ana Paula Pádua desfilou hoje (25), como destaque no desfile das campeãs, a escola ficou em sexto lugar entre as concorrentes e foi a primeira a entrar no sambódromo.

Divulgação Ana Paula Pádua

Com entusiasmo e exclusividade, Ana Paula bateu um papo super descontraído com a nossa coluna. Aos detalhes!



Ana Paula, você veio substituindo a Yasmin no destaque do carro. Como se deu o convite?

"Pra mim foi um presente maravilhoso porque nos últimos dois anos eu não desfilei, pois eu tô morando no exterior e é uma dedicação muito grande, são três meses ensaiando e tudo. E aí a escola me pediu pra vir né? E foi muito bom, fiquei muito feliz."

Essa fantasia que você usou, ela já estava pronta?

"A fantasia era exatamente a fantasia que a Yasmin usou, a Grande Rio é super respeitosa em relação aos figurinos desenhados pelos carnavalescos e sempre foi assim, nunca foi diferente. Eu fiz uma única adaptação, porque eu sou bem maior que a Yasmin e eu tive que fazer uma adaptação na calcinha. Mas fora isso, a roupa é a roupa original, e foi desenvolvida no barracão pelos ateliês de acordo com o figurino dos carnavalescos."

Essa fantasia que ela diz que pagou inclusive as pedras, é a mesma que você está usando hoje, é isso?

"Com exceção da adaptação que eu tive que fazer na calcinha por uma questão de tamanho, de medida, só isso, o restante da roupa é a roupa que ela usou."

No Carnaval do ano que vem, você pretende vir novamente como destaque?

"Ah, gente, eu não sei, vamos ver. Falta um ano, né? Tem que ver como é que vai tá a minha vida."