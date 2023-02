Graça Paes / Zapp News Thainá Oliveira

A filha do presidente da escola Grande Rio não se calou após a manifestação de Yasmin nas redes sociais. Thainá Oliveira foi a público explicar todos os detalhes da treta envolvendo a ex-namorada do surfista Gabriel Medina e a escola 'Grande Rio'.

Ontem (25), a web foi a loucura com a treta, sobrou até para a influenciadora Gabriela Versiani. Brunet postou em seu story um comprovante de pagamento com os dados tampados, mas dando a entender que a fantasia que ela desfilou foi ela quem pagou.

O desfile das campeãs está acontecendo hoje (25) e com exclusividade conversamos com Thainá Oliveira sobre essa grande confusão que a modelo envolveu o nome da Grande Rio, confira:

Thainá você já criou expectativa para o ano que vem, qual vai ser o samba que vocês pretendem homenagear? "

Então, a gente tem quatro enredos na gaveta e estamos estudando qual vai ser o melhor enredo a ser falado na Sapucaí."

Essa polêmica toda que rolou com a escola, você acha que causou algum desgaste com outras pessoas, outras musas, você acha que isso não vai refletir em nada? "Não, eu não acho que vai refletir porque eu acho que tudo na vida tem consequências e aí o que aconteceu mostra que se você não for de acordo com o que a escola é, tem consequências e a consequência foi essa."

Ela postou um comprovante de que ela pagou a fantasia dela. Isso de fato aconteceu ou não aconteceu?

"Ela comprou quatro saquinhos de duzentos e dez reais, paga uma fantasia? Não, então é isso."

Quem vai ocupar o lugar da Yasmin nesse desfile de hoje?

"É uma pessoa da casa."

Ela vai usar a fantasia que era dela ou não? Vai usar uma outra?

"Vai usar uma outra porque era um biquíni. E aí ela resolveu botar uma coisa maior um pouquinho. Entendeu?", finalizou.