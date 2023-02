@pipes99 Simaria

Simaria está de fato vivendo sua melhor versão. Quem diria que um dia a cantora iria fazer uma mudança tão radical assim, não é mesmo? A ex-dupla de Simone esteve presente no prêmio 'Lo Nuestro', que aconteceu na última quinta-feira (23), em Miami, a convite do amigo Marcelo Gama, diretor do prêmio, e de Ignacio Meyer, um dos maiores nomes da indústria da música latina.





@pipes99 Alexander Delgado Hernández, Simaria e Randy Malcom Martínez.





@pipes99 Simaria

Com as madeixas mais curtas, a cantora posou com os cantores cubanos Alexander Delgado Hernández e Randy Malcom Martínez. Com look all black e cabelos novos, Simaria chamou bastante atenção de quem estava presente no evento latino.

A cantora sempre foi uma mulher cheia de presença e não é segredo para ninguém que os cabelos longos faziam parte de sua personalidade. Será que Simaria está mesmo vivendo mudanças radicais a ponto de mexer em seu cabelo? Ou a cantora optou por usar uma lace?