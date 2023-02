Divulgação Arlindo Cruz

Carnaval não é carnaval sem Arlindo Cruz, não é mesmo? Mas o que pouca gente sabe é que Arlindo Cruz, homenageado do Império Serrano, esteve internado na Casa de Saúde São José, no Rio, recentemente. O cantor precisou trocar um dreno e teve alta há apenas dez dias. Por mais que esteja tudo bem, todo cuidado ainda é pouco.

O cantor vai desfilar hoje pela escola Império Serrano, Arlindo entrará no último carro, sentado e segurando um Machado de Xangô. Um fato super preocupante sobre a entrada do pagodeiro na Sapucaí é que hoje a previsão do tempo no Rio de Janeiro é de chuva.

Acreditamos que uma pessoa que esteve internada há 10 dias atrás não é o melhor clima para expor sua saúde, já que a mesma se encontra frágil.

Relembre os problemas de saúde de Arlindo

Em 2017 Arlindo Cruz sofreu um AVC e desde então vem enfrentando os desafios de viver com as sequelas da doença.