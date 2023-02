Reprodução Instagram Thássia Naves, Taynara Araújo Melo e Lala Rudge

Influência ou inspiração? Seja lá o que for, é bom! Não resta a menor dúvida de que os influenciadores digitais hoje têm um papel crucial na sociedade, não só no quesito de decisão, como também no de inspiração. Nossa coluna conversou com exclusividade com a influenciadora Taynara Araújo Melo, que nos contou com exclusividade detalhes sobre suas inspirações e como se tornou a grande criadora de conteúdo que é hoje.



Com a evolução da comunicação, tudo mudou, a forma de transmitir um conteúdo e até mesmo de falar com a audiência, Segundo Taynara ela se inspirou em grandes influenciadoras pela forma que as criadoras de conteúdo se comunicam. “Na época quando comecei admirava as pioneiras que começaram a segmentar esse trabalho como Thássia Naves, Lala Rudge, Camila Coelho e serviriam de grande inspiração para continuar trilhando esse caminho como influenciadora e empreendedora. Graças ao meu olhar tão observador, consegui atingir a marca de quase meio milhão de seguidores”, contou.

Reprodução Instagram Taynara Araújo Melo



A jovem está envolvida no mundo artístico desde sua infância, mas garantiu que apenas conseguiu conquistar sua notoriedade após um olhar crítico sobre as mudanças da comunicação e sua inspiração em grandes criadoras. "Eu sou o tipo de influenciadora que influencio as pessoas de forma leve e natural, compartilhando hábitos sem excessos e que as levam a desejar melhorar a qualidade de vida! Movimentos que começam de dentro para fora. Assim fica muito mais fácil das pessoas terem identificação com as influenciadoras, aquela coisa que influencer inacessível já não funciona mais," revelou.

Então vocês já sabem, né? Quer ter sucesso como influencer nas redes sociais? Crie conteúdo de valor e tira da cabeça que esse papel de influencer é inacessível é valorizado. E não somos nós que estamos falando, é quem vive e entende as adversidades na profissão.