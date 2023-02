Reprodução Instagram - @oharaingrid Ingrid Ohara

Após Vanessa Lopes publicar vídeo dançando com 'Xurrasco' na casa de Gabily, a influenciadora e apresentadora Ingrid Ohara vem sendo alvo de críticas e apontamentos na web devido a sua posição no vídeo.

A influencer apareceu de cabeça baixa, aparentemente descansando e isso foi o suficiente para todo o burburinho. Ingrid foi acusada de estar usando entorpecentes enquanto seus amigos gravavam conteúdos para o TikTok.



Leia também Pela primeira vez Uber se manifesta em processo contra Camila Loures

A propagação dessa fake news começou no twitter e quando Ohara menos esperou já estava em todas as redes sociais, diante disso, a influencer se desesperou com a proporção que a difamação estava tomando, a jovem contou que até precisou se reunir com algumas marcas para esclarecer os fatos.

Ingrid se manifestou em seus storys bem abalada falando que está exausta de tanta mentira envolvendo seu nome. "Eu não aguento mais, toda semana inventam uma coisa minha, uma semana eu peguei não sei quem, na outra peguei mais não sei quem, pessoas que eu nunca fiquei na minha vida, pessoas que eu não tenho nada," disparou Ingrid.

Leia também Paolla Oliveira descobre irregularidades em sua clínica

A cantora e amiga Gabily, também se manifestou em seu story para esclarecer os fatos e deixa claro que casa dela não entra nada ílicito e ressaltou que todos que estavam ali presentes, estavam gravando conteúdo para as redes sociais.

Que situação, hein pessoal? Desejamos melhoras para Ingrid Ohara e que isso não abale e nem atrapalhe sua carreira. Torcemos para que as notificações extrajudiciais tenham eficácia.