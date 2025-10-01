Foto: @biamotafotografia Vocal Livre estreia filme documental nos cinemas de todo o Brasil

O que acontece quando a energia de um grupo vocal, a memória de uma caminhada coletiva e a emoção de grandes sucessos se encontram em uma tela de cinema?

É essa experiência que o público terá com Por Outros Olhos , primeiro longa-metragem do Vocal Livre. O filme, que estreia no dia 8 de outubro em todas as capitais e principais cidades do país, mistura show histórico em Recife e depoimentos reveladores dos integrantes, oferecendo um olhar íntimo e emocionante sobre os 15 anos de trajetória do grupo.





Com 105 minutos de duração, o longa intercala o show histórico gravado em Recife, com os 15 maiores sucessos da carreira, e depoimentos inéditos dos integrantes, revelando bastidores, memórias e momentos marcantes da jornada coletiva: “O público vai enxergar um lado diferente do Vocal Livre. Não apenas os grandes marcos e conquistas, mas também nossas histórias pessoais, as dificuldades, as relações humanas que costuram o grupo. É um olhar mais interno, mais humano, e isso muda completamente a forma como as pessoas entendem nossa música”, explica Pedro Valença, idealizador e diretor musical.

A escolha de Recife como palco não foi por acaso: “Recife sempre foi muito especial para nós. É uma cidade que responde com muita força, carinho e energia. Além disso, tivemos dois integrantes pernambucanos, Rodolfo e Esdras , que foram pilares na nossa história e infelizmente já faleceram. Estar ali foi também uma forma de honrar essa memória e esse afeto”, relembra Pedro.

Um dos momentos mais emocionantes do show foi quando o grupo cantou Valeu a Pena : “Depois da morte do Esdras, ficamos muito tempo sem cantar essa música. Trazer ela de volta, em Recife, diante de pessoas que conviveram com ele, foi sublime. A plateia estava em pé, conectada e emocionada. Para mim, foi um dos momentos mais fortes da noite.”

O filme chega em um momento de grande visibilidade para o Vocal Livre. Em 2025, o grupo venceu o título de Melhor Coral do Brasil no programa Caldeirão com Mion (TV Globo), por meio do projeto Coral Livre , que leva apresentações gratuitas a praças, hospitais e asilos. “Essa vitória nos trouxe reconhecimento nacional, abriu novas oportunidades em programas de televisão e consolidou ainda mais a nossa reputação como grupo”, afirma Pedro.

Na trajetória, o Vocal Livre acumula ainda uma indicação ao Grammy Latino 2024, turnês internacionais por 10 países da Europa, o álbum Temporal (que virou documentário exibido exclusivamente pela Cinemark) e colaborações com nomes como Daniela Araújo, Marcela Taís e Paulo César Baruk. Um de seus maiores sucessos, A começar em mim , ultrapassou 30 milhões de streams e ganhou clipe em parceria com a influenciadora Rafa Kalimann.

Mais do que revisitar sucessos, Por Outros Olhos busca deixar uma reflexão para o público: “O maior valor do Vocal Livre não são as músicas ou as conquistas, mas o fato de termos conseguido caminhar juntos, mesmo sendo pessoas tão diferentes. É isso que eu desejo que o público leve para a vida: a importância de restaurar relações, de se doar mais para a família e para os amigos, de vencer preconceitos e cultivar o amor e o perdão” , completa Pedro.

O lançamento do filme abre caminho para uma nova fase: ainda em 2025, o Vocal Livre lançará novas músicas autorais e embarcará em uma turnê pelos Estados Unidos, com shows em Orlando, Boston, Washington, Nova York e Chicago.

Assista ao teaser:



