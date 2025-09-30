Foto: Divulgacao Thiago Martins lança Quintal do 'TG – De Noronha a Vitória'

Depois de conquistar o público com o Quintal do TG , gravado no Morro do Vidigal (RJ), o cantor e ator Thiago Martins dá um novo passo em sua trajetória musical com o lançamento de Quintal do TG – De Noronha a Vitória (Vol. 1 Ao Vivo) . O projeto já está disponível nas plataformas digitais, trazendo uma mistura de paisagens deslumbrantes, energia contagiante e performances cheias de emoção.

Dessa vez, Thiago levou seu quintal para dois lugares especiais: Fernando de Noronha (PE) e Vitória (ES): “Noronha e Vitória fazem parte da minha vida! Tenho grandes amigos por lá, amo a culinária e as belezas locais. São lugares que me recebem sempre de braços abertos e com muito carinho. Ter essa energia e essas pessoas comigo nesse novo quintal foi especial demais”, afirma o artista.





O repertório é um dos pontos altos do lançamento, equilibrando inéditas e releituras de clássicos da música brasileira. Entre as novidades estão Universo Paralelo , parceria com Laís Bianchessi e faixa foco do projeto, A Favela Cresceu , composta por Thiago Martins em parceria com Thiago Silva: “A escolha do repertório pra mim é sempre o mais difícil. Cresci ouvindo segmentos diferentes e isso me fortaleceu como cantor e compositor. Em um trabalho conjunto com o meu produtor D.rain e meu empresário Netto Mallupy, chegamos a um repertório corajoso, diferente e cheio de verdade. Toda a minha essência está ali, tudo o que amo está ali”, explica.

Além das inéditas, o público poderá se emocionar com encontros especiais. Paulinho Moska participa de Disritmia/Pensando em Você ; o grupo Pique Novo aparece em Todo Mundo Sabe Que Eu Te Amo/No Meu Olhar e o cantor Nego integra o pot-pourri Derê/Pela Vida Inteira/Coração Radiante .

Para Thiago, o Quintal do TG sempre foi mais do que um projeto musical: “Desistir nunca será o caminho. Sempre fui sonhador e obcecado por ir em busca dos meus sonhos. Sigo firme como artista independente, realizando sonhos e cantando com minhas referências. Isso, pra mim, é a prova de que estamos no caminho certo.”

Com produção da Mallupy, o projeto mantém a essência que conquistou fãs em todo o país, mas amplia horizontes ao conectar pessoas e lugares através da música. “O Quintal sempre foi um espaço de verdade, música e amizade. Depois do Rio, poder levar essa energia para Noronha e para Vitória é um sonho realizado”, celebra Thiago Martins.

E essa é apenas a primeira parte: De Noronha a Vitória marca o início de uma nova fase do Quintal do TG, que ainda promete muitas surpresas ao longo de 2025.

