Foto: Divulgacao BreakTudo Awards 2025 terá VIVI, Anitta e Jão entre os indicados

A edição 2025 do BreakTudo Awards acontece em novembro, mas a votação popular já está em andamento. Entre as categorias musicais de destaque, uma das mais aguardadas é a de Clipe Nacional do Ano, que premia produções audiovisuais de artistas brasileiros.

A lista de indicados traz nomes consolidados e emergentes da cena pop. Entre eles está VIVI, que concorre com o videoclipe de Banquete. A artista, que ganhou visibilidade em 2023 com o hit Playground , atualmente com mais de 26 milhões de visualizações no YouTube, apostou em uma estratégia diferente para o lançamento de seu novo clipe.





A produção foi disponibilizada primeiro no Instagram Reels e, segundo a Billboard Brasil, alcançou 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Hoje, o vídeo também está disponível no YouTube e já ultrapassa 1,2 milhão de visualizações.





O clipe É Arte , parceria de Lexa com Kevin O Chris, também aparece entre os indicados. Com direção de Mateus Rigola e da própria Lexa, o vídeo marca o retorno da cantora ao funk em seu primeiro single lançado em 2025. Desde a estreia, o clipe já ultrapassou 700 mil visualizações no YouTube e foi bem recebido pelo público, gerando elogios nas redes sociais.





O terceiro indicado é o videoclipe de INFIEL , colaboração entre João Ferreira e Lucas LM. Além de cantor, João também é influenciador digital e reúne mais de 8 milhões de seguidores no TikTok. Já Lucas LM ganhou maior projeção com o hit Foguenta , em parceria com Zé Felipe. O clipe de INFIEL vem recebendo elogios do público nos comentários do YouTube, muitos deles em espanhol, isso porquea a faixa está viralizando no TikTok entre usuários latinos.

O videoclipe de Meninos e Meninas F.C ., de Jão, também concorre a Clipe Nacional do Ano. Lançado em 14 de janeiro de 2025, o vídeo é estrelado pelo cantor ao lado de Gab Ferreira e Matheus Lacerda. A direção criativa foi assinada por Jão em parceria com Malu Alves, Marília Dutra e Pedro Tofani. Desde a estreia, o clipe já soma mais de 1 milhão de visualizações no YouTube e recebeu muitos elogios dos fãs.





MC Daniel e Ludmilla se uniram no videoclipe de Não Para , marcado por cenas de forte sensualidade. A direção ficou a cargo de Tony Sena. A parceria alcançou grande repercussão: o vídeo já ultrapassa 9,4 milhões de visualizações no YouTube e recebeu muitos elogios do público.





O sexto indicado é o videoclipe de Nossa Chance , parceria de Duda Beat com TZ da Coronel. A produção aposta em uma atmosfera intensa e sensual, marcada por mudanças de cenário que conduzem o espectador pela narrativa visual. A direção criativa ficou a cargo de Brina Reis e Mateus Neiss.





O videoclipe de Romeo , de Anitta, também disputa a categoria Clipe Nacional do Ano. O single marca o retorno da cantora ao reggaeton. No vídeo, Anitta interpreta dois personagens, Romeo e Julietta , em uma narrativa de dualidade. Em entrevista à Billboard, a artista descreveu a produção como “complexa, linda e estética”. O videoclipe já acumula 8 milhões de views no YouTube.





O último indicado é o videoclipe de Sinais , de Lou Garcia. A cantora ganhou projeção nacional com o sucess o Não Fosse Tão Tarde , que ultrapassa 4 3 milhões de visualizações no YouTube. A faixa, que funciona como lead single de seu segundo álbum, soma mais de 300 mil acessos na plataforma. A direção criativa ficou a cargo de Junior Scoz.

O BreakTudo Awards, que reconhece os destaques da música, televisão e internet, está marcado para o dia 18 de novembro, em São Paulo, quando serão revelados todos os vencedores. A cerimônia terá transmissão no YouTube, pelo canal Telemilênio, e também na Prime Video e Claro TV+, através do Box Brazil Play.

