Foto: Greice Emer Finalista do 'Estrela da Casa', UNNA X lança clipe inédito gravado em cabaré

Quem disse que a vingança não pode ser sexy? UNNA X, finalista da primeira edição do reality Estrela da Casa da Globo, está de volta com Tu Me Ama , faixa que acaba de chegar às plataformas.

Produzida pelos premiados Los Brasileros — os mesmos que levaram um Grammy com Karol G — a música é um recado direto para haters, fãs encubados e toda a turma que adora odiar de graça na internet.





“Essa música nasceu há 7 anos como um reflexo de tudo o que vivi com xingamentos, julgamentos e tentativas de me apagar. Eu poderia escolher responder na mesma moeda, ter atitudes baixas e ‘descer do salto’, mas isso só me prenderia ao mesmo ciclo, e não quero isso para mim. Transformei toda essa energia em arte. Essa canção é um conselho para aqueles que me atacam: não se torne arame farpado, não carregue um fardo que não é natural a você”, conta UNNA X, que devolveu em versos o que poderia ter virado rancor.

E se a letra já provoca, o clipe dá o golpe final. Gravado no lendário Cabaret da Cecília, em São Paulo, a produção traz cenários vermelhos, máscaras e uma boa dose de teatralidade para mostrar que a linha entre amor e ódio é bem mais curta do que parece.

Entre passos firmes, olhares fatais e cenários dramáticos, Unna aparece liberta da obsessão de quem insiste em odiá-la — e ainda joga charme no processo.

“O palco, os bares, os objetos quebrados… tudo representa a obsessão que não me prende mais. Enquanto eles permanecem escondidos atrás de suas máscaras, eu escolho ser luz, voz, movimento. É a minha resposta sutil e chic, para dizer que eu não preciso me justificar” , dispara UNNA X, com a classe de quem responde sem nem precisar levantar a mão.

A direção e os looks ficaram a cargo do stylist e diretor criativo Luan Ventilari (que já assinou projetos com Wanessa Camargo, Cris Vianna e Maiara & Maraisa), entregando um audiovisual que mistura cabaré, confissão e um toque de deboche.

Com Tu Me Ama , UNNA X mostra que sabe cutucar onde dói, mas sempre de salto alto, maquiagem impecável e com a música como arma mais letal.

Confira:



