Foto: Fernanda Lima / @dopamineblur A herança musical de Sami Rico na 1ª parte do álbum 'O Filho da Lenda'

Estreia no mercado a primeira parte de um dos álbuns mais aguardados da temporada 2025 do mercado sertanejo. Em parceria com a Universal Music e a Rico Music, o disco O Filho da Lenda , de Sami Rico, chega às plataformas de distribuição digital e canal com YouTube.

São 12 faixas inéditas registradas por Sami Rico no icônico projeto que reuniu parte da elite da indústria fonográfica em uma noite majestosa e estrelada, na cidade de Americana, interior de São Paulo, em abril deste ano.





Agora, as canções se unem a Herói da Velocidade e Mensagem do Além , anteriormente lançadas, totalizando um primeiro EP robusto, repleto de clássicos e muita emoção.

Sami Rico soltou a voz em uma seleção apoteótica ao lado de grandes astros. Com uma interpretação primorosa, cheia de entrega e significado, gravou A Carta, Solidão/Nenhuma Esperança (feat. Gustavo Mioto), Lugar Abençoado, Vontade Dividida/Praia Deserta (feat. Xand Avião), Tá Vendo Que Não Dá - inédita (feat. Hugo Henrique), Ancestrais, Majestade Mulher/Agenda Rabiscada (feat. Edson & Hudson), Boneca Cobiçada/Levando a Vida (feat. Arielly Dara), Tribunal do Amor/Amor Dividido/Meu Mundo Vazio, Sessenta Dias Apaixonado/Apaixonado (feat. Corpo e Alma), Porque Chora a Tarde/Quem Disse Que Esqueci (feat. Marcos Paulo & Marcelo) e Homens/Lembranças (feat. Clayton & Romário).

Reconhecido pela extensão e afinação vocal, além do carisma, uma de suas marcas registradas, Sami Rico carrega um DNA de respeito. É filho do inigualável Zé Rico (da dupla Milionário & José Rico).

Em um ano emblemático, onde completa 10 anos de ausência física do pai, subiu ao palco do Recinto da Festa do Peão de Americana, para fazer uma justa homenagem àquele que possui uma importância gigantesca na música nacional e em sua própria história. O primeiro audiovisual de Sami precisava trazer um peso diferente para contar a trajetória e celebrar, de forma memorável, a obra de Zé Rico.

“No meio de tantos artistas que admiro, poder dividir essa canção com Sami foi um privilégio gigante” , declarou Xand Avião.

“Talentoso e técnico ao extremo”, disse Edson. “Sami é um artista extraordinário” , completou Hudson.

Solidão integra o 5º volume da carreira do consagrado José Rico, lançada originalmente em 1977. “O amor é a coisa mais linda do mundo, o que

seria da gente se não fosse o amor? O amor ao próximo, o amor a Deus” , refletiu o saudoso cantor em regravação da faixa em 2006.

A segunda canção que compõe o medley foi a música de trabalho de José Rico em 2002, quando fez parte do Vol. 26, no álbum Dono do Mundo . Nenhuma Esperança recebe a potência vocal de Sami somada ao vibrante timbre de Mioto em melodia e letra simbólicas como em: “se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança”.

“Eu e Sami já tínhamos gravado juntos. Como dessa vez eram regravações de duas músicas que são incríveis, que fizeram história no sertanejo, são referências, medalhões, fiquei muito feliz em poder mostrar que eu também canto este tipo de música, já que não gravo sempre. Gostei muito do convite e as faixas ficaram maravilhosas. Honrado em ter gravado com o Sami”, celebrou Gustavo Mioto sobre a participação no álbum.

Sami, aos 25 anos, se consolida como herdeiro do timbre e da emoção do pai, sem deixar de imprimir sua identidade em arranjos modernos e interpretações intensas.

De alma nostálgica, o medley reafirma o respeito e a importância da obra de José Rico, ao mesmo tempo em que abre caminho para novas gerações conhecerem e celebrarem a tradicional música sertaneja.

Ouça:



