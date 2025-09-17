Foto: Divulgacao Bruno e Barretto lançam o 2º volume do novo álbum 'Sistemão'

Entre os principais lançamentos que aconteceram na semana, Bruno e Barretto voltam a se destacar com o impactante Sistemão Vol. 02 , que já está disponível nas plataformas digitais com cinco novas faixas que entregam o projeto, todas marcadas pela autenticidade dos arranjos, energia contagiante e pela força inconfundível do timbre paranaense.

Com a experiência de uma década de estrada, Bruno e Barretto, os pioneiros do agronejo, seguem valorizando a cultura do interior. Na cidade de Londrina (PR), em meio a amigos e convidados especiais, registraram 12 canções divididas entre cinco inéditas e sete releituras.





Assim nasceu Sistemão , com a missão de reviver os tempos áureos das violadas universitárias com músicas que atingiram o topo do ranking principalmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“’Sistemão’ tem a nossa cara, o nosso jeito de fazer música. Recebemos uma forte influência do country e isso, acredito, ficou claro com as canções que já apresentamos logo no primeiro EP. Neste segundo, trazemos a belíssima releitura de ‘Caso Indefinido’, além de ‘Doutor e o Cowboy’, uma das nossas preferidas. Que os nossos fãs recebam ‘Sistemão’ com o mesmo amor com que ele foi pensado, planejado e produzido” , fala Bruno.

Sob a produção de Cleiton Pekois, o segundo volume se completa com Doutor e o Cowboy, Caso Indefinido, Coração de Fora , o medley Coração Idiota/ Pode Voltar Paixão e Mesa 12 .

“Sempre existe aquela canção que a gente já imagina como o público vai reagir quando escutar. Desta vez, decidimos deixar que os fãs escolham qual delas vai conquistar mais espaço no coração de cada um” , comenta Barretto.

Enquanto isso, sucessos como Meu Piseiro e Meus Negócios e Me Joga no Mato continuam crescendo organicamente e ampliando a presença da dupla pelo Brasil. Com esse repertório, Bruno e Barretto não apenas celebram as raízes do sertanejo, mas também reforçam a ligação com o mercado agro, perpetuando um legado que há dez anos eleva a música do campo a um patamar de destaque e reconhecimento nacional.

Mais do que um novo projeto, Sistemão é conceitual e chega para celebrar os 10 anos de carreira e reviver os tempos áureos da popularização definitiva do gênero, que ultrapassou barreiras inimagináveis, tornando-se febre no público mais jovem, principalmente os universitários.

Confira:



