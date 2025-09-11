Foto: Marcelim Pedro Perez, médico que divide carreira com a música, lança inédita faixa

Pedro Perez tem 26 anos e uma dupla jornada: formado em medicina e atuando em pediatria, ele também tem seis anos de carreira na música.

O capixaba acaba de apresentar o primeiro passo do seu primeiro álbum: Te Espero Na Vila . Com produção assinada por Bruno Signorelly e Fred Nery, vocalista dos Macucos, a faixa serve como um prelúdio do projeto.





Dono de faixas de sucesso pelas rádios capixabas, onde alcançou o TOP 10 das mais tocadas segundo levantamento da rádio da Universidade Federal do Espírito Santo, a Sorvertinho FM, Perez inicia a história vivida na passagem de ano de 2022 para 2023 na Vila de Itaúnas e traz elementos de roots e reggae.

"Ela reflete toda essa essência do álbum. Já começo com o que representa essa vila, que é o palco principal e faço alusão onde me inspirei. Nada como ‘Te Espero Na Vila’ para convidar a todos para adentrar esse mundo que criei a partir destas vivências. Apesar de ser um reggae, ela vem com uma mistura de ritmos e um swing brasileiro”, diz Pedro Perez.

Formado desde agosto de 2023, ele divide a vida em prontos-socorros pediátricos na Grande-Vitória, fazendo plantões de 10 a 12 horas, atendendo várias demandas, desde uma gripe até traumas mais graves.

"Hoje eu trabalho uma média de três a seis vezes na semana, depende da minha rotina, e eu sou um cara muito organizado, então eu consigo dividir o meu dia de uma forma que eu consiga no mesmo dia. Por exemplo: faço o meu plantão, consigo fazer o meu exercício físico também. Estou em um momento mais focado na minha vida fitness. Depois eu vou para o estúdio, eu vou para o ensaio, às vezes uma reunião com jornalistas que fazem coberturas regionais. Com o telefone facilitando a vida, eu aprovo as masters e mix com meu produtor e vou encaixando tudo ao longo destas 24h. Canso? Sim, mas em prol do que eu acredito ser meu sonho e tal. Eu consigo me virar e sempre fiz isso e vou continuar fazendo!", revela o músico.

Carregada de brasilidade, o single recebe um audiovisual em formato de lyric video: gravado no Festival de Forró Itaúnas. Pedro tocou por lá e levou suas versões de clássicos e aproveitou para cantar faixas mais conhecidas da sua carreira, como Bela e Veraneio .

"Foi um show lindo, cheio de união entre mim e a banda", explica Perez. "Chegamos lá para fazer apenas a sexta-feira, mas nosso contratante pediu para repetirmos o show no sábado. Tudo isso acabou contribuindo para trazer visuais bonitos e com uma pegada intimista, cheio de boas energias. Entramos de madrugada, às 2h30, e tocamos até de manhã. Foi lindo e acabei reutilizando os visuais para criar o lyric video dessa faixa e de outras surpresas” , conclui.

Ouça:



