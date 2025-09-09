Quem esteve na casa Villa Country, em São Paulo, na noite do último domingo (7) foi surpreendido com a aparição surpresa do cantor Edson, que faz dupla com Hudson. O artista subiu ao palco da tradicional Praça Sertaneja e fez a felicidade do público que estava curtindo o fim de domingo na casa noturna.
Acompanhado pelo filho Vitor Cadorini ao violão, Edson voltou às origens e cantou alguns de seus sucessos no espaço onde ele e o irmão cantaram por diversas vezes no início da carreira.
O cantor soltou a voz em hits como Ela Encasquetou, Anjo, Deixa Eu te Amar, Foi Deus, Fala , entre outros sucessos. Além disso, Edson também apresentou a recente versão para o clássico Love Hurts do Nazareth, tudo bem pertinho do público, que ficou desacreditado com a visita do ídolo sertanejo.
Antes de aparecer de surpresa na Pracinha, Edson, que também estava acompanhado pela mulher, Andréia Cypri e amigos, jantou no restaurante John Wayne, que fica dentro do Villa Country, e não poupou elogios ao espaço que ele considera como “um dos melhores restaurantes do planeta”.
Confira: