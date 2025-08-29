Foto: Divulgacao Los Brasileros se unem a Amabbi e Léo da Bodega em 'Quem Dera Fosse'

Após cruzarem o Atlântico Sul no EP que uniu afrobeat e ritmos do Brasil, trazendo parcerias com Vitão, Kevin O Chris e mais, o trio de produtores Los Brasileros apresenta a faixa Quem Dera Fosse , com participação de Amabbi e Léo da Bodega. O single já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music.

Composta pelo time e produzida pelos vencedores do Grammy ao lado de Karol G e DMAX - produtor com trabalhos para DAY LIMNS, Projota e Clau, o novo single une elementos da MPB ao toque rítmico do pagode baiano, mantendo o groove como eixo central.





“Nossa nova música é um mix de referências brasileiras. Um verdadeiro casamento de ritmos que é o que sempre buscamos em nossas produções. Ela traz a pegada que queríamos para nosso lançamento, juntando um ritmo único, mas com esse tempero do Brasil”, afirmou Danilo Valbusa, integrante do Los Brasileros.

A escolha de Amabbi e Léo da Bodega partiu da sintonia percebida no estúdio. O Los Brasileros revelou que quando os dois artistas se uniram a eles, dava para “sentir a mágica”.

Ela é paulista e traz uma voz suave e especial consigo. Influenciada pelo R&B, ela não se coloca em apenas uma caixa e transita em vários gêneros. Já Léo traz a veia nordestina para seus trabalhos, com foco em ritmos e estilos urbanos.

“Quando eles começaram a trabalhar nela com a gente, sabíamos que sairia algo especial. São dois nomes brasileiros extremamente talentosos, cada um com uma identidade vocal única. A Amabbi traz um timbre aveludado e melódico, enquanto o Léo imprime um swing natural que preenche cada compasso”, comentou Valbusa.

A faixa transmite espírito de conquista e autoconfiança, com inspiração na trajetória multicultural dos envolvidos. Além disto, a proposta vai de encontro com o próximo projeto do trio, que busca integrar parceiros e talentos em busca de novos expoentes da música, mostrando novas possibilidades sonoras e trazendo a força latina em cada lançamento.

