Foto: Divulgacao Vinny lança projeto acústico e apresenta nova versão de 'Heloisa, Mexe a Cadeira'





O cantor e compositor Vinny, um dos nomes mais marcantes do pop brasileiro, estreia uma nova fase de sua carreira com o lançamento de Heloisa, Mexe a Cadeira (Acústico). A faixa, que ganhou clipe intimista, é a primeira de uma série de releituras acústicas de sucessos que atravessaram gerações.

Vinny conquistou o país nos anos 1990 com canções que se tornaram verdadeiros hinos, como Heloísa, Mexe a Cadeira, Te Encontrar de Novo , Shake Boom e Naquela Estação .





Com uma sonoridade que mistura pop, rock e influências brasileiras, o artista vendeu milhares de discos, integrou trilhas sonoras de novelas e séries, e se apresentou nos maiores eventos e programas de TV do país. Sua carreira é marcada pela versatilidade e pela capacidade de se reinventar sem perder a essência.

O sucesso Heloísa, Mexe a Cadeira , lançado originalmente em 1997, se tornou um fenômeno nacional, alcançando as paradas de sucesso e permanecendo até hoje na memória afetiva de quem viveu a época.

A canção, que se destacou pelo refrão contagiante e pela mistura de ritmos, foi responsável por projetar Vinny para todo o Brasil, transformando-o em um dos artistas mais populares da década.

Ao longo dos anos, Vinny manteve-se ativo no cenário musical, lançando novos trabalhos, participando de projetos colaborativos e explorando formatos diversos, sempre buscando se conectar com o público. Sua presença constante em shows, programas de TV e plataformas digitais consolidou uma base fiel de fãs e aproximou novas gerações de sua obra.

Vinny: um projeto nascido do contato direto com o público

A ideia para o projeto acústico surgiu a partir de interações espontâneas nas redes sociais. Durante postagens no Instagram, Vinny começou a compartilhar versões voz e violão de seus hits. A resposta foi imediata: comentários, compartilhamentos e pedidos para que essas interpretações ganhassem formato oficial.

“Foi uma surpresa muito bacana ver a reação do público aos vídeos que eu postava. As pessoas pediam mais, interagiam, e isso me motivou a criar algo maior. É um resgate da essência e da simplicidade de tocar e cantar, mas com a maturidade e a experiência adquiridas ao longo dos anos. A expectativa é que o público se conecte com essa nova fase da minha carreira, que é um reflexo do carinho que recebi nas redes sociais” , conta Vinny.

Heloísa, Mexe a Cadeira (Acústico) é apenas o começo. Vinny já confirmou que outras músicas icônicas de sua trajetória receberão versões acústicas nos próximos meses, todas com arranjos repaginados e atmosfera intimista. Entre elas, estão canções que marcaram época e que prometem trazer novas emoções ao público ao serem reinterpretadas nesse formato.

A proposta do projeto é revisitar o repertório que marcou época, aproximando a interpretação ao público e revelando novas nuances das composições, além de registrar visualmente cada momento em produções audiovisuais que preservam o clima intimista.

O clipe foi gravado em um ambiente que valoriza a performance dos músicos e a energia orgânica do momento, reforçando a proposta de autenticidade do projeto.

Confira:



