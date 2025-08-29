Foto: Divulgacao Desejo Maior lança 'Era Uma Vez' com Cleverson Luiz em nova fase da carreira

O grupo Desejo Maior dá mais um passo em sua nova fase artística com o lançamento do single Era Uma Vez , em parceria com Cleverson Luiz. A música, que acaba de ser lançada nas plataformas digitais, traz uma sonoridade marcante e letra romântica, reforçando a identidade do grupo como referência no pagode contemporâneo.

Com vocais marcantes e uma produção caprichada, Era Uma Vez traz uma mensagem forte sobre amor e memórias, com arranjos que equilibram sensibilidade e ritmo. A participação de Cleverson Luiz acrescenta ainda mais emoção e profundidade à interpretação.





O lançamento também vem acompanhado de um clipe oficial, que traduz em imagens a história e a atmosfera da canção, convidando o público a se conectar ainda mais com a narrativa.

O Desejo Maior, formado por Sandrinho, Bruninho Chamego, Marcelo Negrette, Nando Lins e Luís Pinheiro, segue sua trajetória com lançamentos consistentes e colaborações de peso. Em sua nova fase, o grupo vem construindo Uma Nova História , lema que reflete sua maturidade e evolução artística.

Com milhões de visualizações no YouTube e parcerias com nomes como Lucas Morato, Vou Pro Sereno, Gica e Gamadinho, o grupo reafirma seu compromisso com a autenticidade musical e o romantismo que sempre marcaram sua carreira.

Confira:



