Foto: Fernanda Lima Bruno Gadiol e o mapa astral emocional em 'Gêmeos em Gêmeos'

Se em algum momento você desejou que uma relação fosse mais do que trocas rápidas de mensagens e encontros que desaparecem no dia seguinte, Relações Superficiais vai falar diretamente com você.

Bruno Gadiol lança seu segundo álbum, Gêmeos em Gêmeos , e revela a faixa-foco do projeto — uma parceria intensa com Thiago Pantaleão, que chega acompanhada de um videoclipe repleto de simbolismos.





A nova faixa de Bruno Gadiol é uma experiência que convida a desacelerar, olhar nos olhos e buscar conexão de verdade em um mundo que insiste em viver na superfície.

Com produção de DMAX, Relações Superficiais é mais do que o encontro de dois artistas potentes: é um diálogo íntimo sobre vulnerabilidade, desejo de conexão e a frustração de vínculos que ficam apenas na superfície.

“Cantar essa faixa com o Thiago foi especial porque, juntos, conseguimos expressar essa mistura de desejo por conexão verdadeira e a frustração de muitas relações que acabam ficando pela superfície”, conta Bruno Gadiol. “É um convite para olhar para dentro e buscar mais autenticidade nas nossas conexões” , completa Pantaleão.

O videoclipe, dirigido por Bruno Gadiol e Luke Vidal, potencializa a narrativa com uma estética simbólica e intensa. Gravado em estúdio, mostra os dois artistas pintando uma obra juntos, numa metáfora visual para a construção de algo significativo em parceria.

As cenas em que se pintam mutuamente representam a transformação mútua que acontece em qualquer relação — e que pode ser tão bela quanto complexa.

Cada detalhe visual amplifica a emoção da faixa: as cores vibrantes, as texturas das tintas e os olhares trocados falam de fragilidade, entrega e tentativa de se conectar de verdade, mesmo em um mundo que parece sempre apressado demais.

Com Relações Superficiais , Bruno Gadiol e Thiago Pantaleão entregam um lançamento que é, ao mesmo tempo, espelho e confessionário de uma geração.

É a faixa que guia Gêmeos em Gêmeos , marcando um momento decisivo na carreira de Bruno e oferecendo ao público — especialmente à comunidade LGBT, que tanto valoriza narrativas honestas — um hino sobre a busca por conexões reais em tempos de amores líquidos.

Confira:



