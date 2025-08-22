A cantora Bárbara Grando lança o inédito single Sincericídio e abre as portas para um universo onde romance, sensualidade e autoestima caminham lado a lado.
É música para dançar com confiança, se olhar no espelho com orgulho e sentir o corpo pulsar no ritmo de uma batida envolvente.
O single, que chega acompanhado de um videoclipe arrebatador dirigido por Mariana Falcão, é daqueles que você ouve uma vez e já quer repetir.
Composto por Bárbara Grando ao lado de Leto, Gale, Guiggow e Flav, Sincericídio é o terceiro single de uma trilogia dedicada ao amor e ao envolvimento. Produzida, arranjada, mixada e masterizada por ZUCHINI, a faixa traduz de forma poética e elegante o poder do desejo, sem abrir mão da autenticidade.
“Depois de muitos lançamentos profundos, íntimos e com assuntos reflexivos de uma vida toda, eu quis experimentar ‘nadar pela superfície’ e compor algo que flertasse com as músicas que mais seduzem o público: uma música que fala de amor e envolvimento” , revela Bárbara Grando.
O videoclipe leva para as telas a mesma energia magnética da canção. Ao lado de cinco amigas, Bárbara transforma cada cena em um manifesto de força e liberdade feminina. “Queria trazer essa energia, potência, sedução e poder feminino ao máximo. Eu amo performar para as câmeras. Todos entregaram excelência e o resultado ficou de altíssima qualidade”, comemora.
Entre as referências que moldaram Sincericídio estão Melly, KWN, Sevdaliza e VHOOR, nomes que imprimem à faixa um caráter contemporâneo, dançante e irresistível. É uma música para aquecer as noites de pista, mas também para embalar momentos íntimos em que a conexão é intensa e real.
Com 18 músicas lançadas, incluindo dois EP's e sete singles, Bárbara Grando vive uma fase criativa intensa: “Estou trabalhando e buscando oportunidades para produzir meu tão sonhado álbum de estreia. Quero projetar e levar meu trabalho cada vez mais longe” , afirma.
Confira: