Foto: Divulgacao Gica emociona com 'Superação', novo single ao lado de Xande de Pilares





Com uma carreira em ascensão e uma voz que já ecoa entre os grandes nomes do pagode, a cantora Gica apresenta Superação , seu novo lançamento que conta com a participação especial de Xande de Pilares. A música, que já está disponível nas plataformas digitais junto a um clipe oficial, mergulha em sua trajetória pessoal para entregar uma mensagem forte de recomeço, emoção e autenticidade.

A canção é especialmente significativa: composta por Gabriel Lima, Junior Garça e Guga Nandes, Superação foi escrita com base na história de vida da própria Gica. Os compositores mergulharam em sua trajetória para criar uma música que carrega emoção, verdade e uma mensagem poderosa de força e recomeço.





Com arranjos que equilibram suavidade e intensidade, a faixa mostra a maturidade de Gica como intérprete e a conexão profunda que estabelece com o repertório. Ao lado de Xande, a cantora apresenta uma parceria que une gerações do samba, criando um diálogo entre vivência e renovação.

Natural da Rocinha(RJ), Gica tem apenas 22 anos, mas já é considerada uma das vozes mais promissoras do pagode contemporâneo. Com agenda lotada e presença marcante nos palcos, ela vem se destacando com seu estilo único e um carisma que aproxima o público em cada verso.

Confira:



