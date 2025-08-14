Foto: Divulgacao Alma Djem e Vitor Kley se encontram em releitura de 'Divide'





Um dos maiores clássicos do Alma Djem ganha nova vida com a participação de Vitor Kley. A faixa Divide, lançada originalmente no álbum Grito de Liberdade (2000), está de volta em uma versão inédita e emocionante no EP IBIRA , quinta parte do DVD Acústico em São Paulo .

A parceria marca o reencontro entre dois nomes de diferentes gerações que compartilham da mesma sensibilidade artística e paixão pela música brasileira.





A trajetória da canção Divide reflete sua força atemporal. Querida pelo público desde o lançamento, ela já ganhou outras versões ao longo dos anos — incluindo uma releitura no DVD Natiruts Reggae Brasil , interpretada pela banda Natiruts com participação especial de Marcelo Mira, vocalista do Alma Djem.

Agora, com a chegada da versão acústica ao lado de Vitor Kley, a faixa ressurge com frescor e afeto, destacando ainda mais sua mensagem de união, leveza e esperança.

O encontro entre Mira e Kley tem raízes antigas. Os dois se conheceram em 2011, na casa do cantor Armandinho, na Praia Brava, durante as gravações do projeto Praia Trio . “Estávamos gravando o álbum do Praia Trio — eu, Armandinho e Fred, do Macucos —, quando o Armandinho comentou: ‘Tá vindo aí um garoto chamado Vitor Kley que vai ser sucesso muito em breve’. E não deu outra. O Vitor chegou com uma humildade gigante e disse que curtia o som do Alma Djem. Ali já percebi que ele tinha uma luz diferente”, relembra Marcelo Mira.

Anos depois, em 2022, os artistas voltaram a se encontrar em Comandatuba (BA), durante um evento fechado da Rádio Transamérica realizado durante a Copa do Mundo. Foi ali que Mira compartilhou a ideia de um projeto acústico da banda e fez o convite para que Vitor participasse. A escolha da música partiu do próprio Kley, que já era fã de Divide .

“Essa música tem uma história linda com o nosso público, e ter o Vitor dividindo esse momento com a gente foi especial demais. Ele trouxe uma verdade, uma energia que renovou a faixa. É como se ‘Divide’ tivesse ganhado um novo começo, sem perder sua essência” , afirma Mira.

A participação de Vitor Kley em Divide é um dos pontos altos do EP IBIRA , que leva o nome de um dos maiores símbolos da capital paulistana, cidade que acolheu e inspirou o projeto Acústico em São Paulo .

A faixa reafirma o compromisso do Alma Djem com a construção de pontes musicais e afetivas — conectando histórias, gerações e sentimentos.

