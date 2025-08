Foto: Divulgacao Zander lança 'Brasa' em vinil a fim de celebrar os 15 anos do disco





Um dos trabalhos mais importantes para a história do hardcore, emo e rock nacional agora ganha sua versão em vinil, para os colecionadores e, principalmente, fãs de Zander.

Lançado há 15 anos, o disco de estreia da banda, Brasa , foi um dos trabalhos mais significativos para a história do grupo carioca e para a cena do gênero de um modo geral.





Contendo as faixas Auto Falantes, Meia Noite, Humaitá entre diversas outras queridas pelos fãs até hoje, o trabalho agora pode ser adquirido em LP pela loja oficial da banda.

O vinil chega acompanhado de uma coleção inteira de itens comemorativos pensados no primeiro álbum da banda - todos produzidos, distribuídos e comercializados pela Algohits.

Foto: Algohits Zander lança edição especial de 15 anos de 'Brasa' em vinil





Assim como o restante do merch oficial do Zander, os 15 anos do Brasa contam com camisetas, moletons, bonés, corta-vento e bermudas exclusivas. No entanto, esse aniversário ainda possui um kit exclusivo e especial para quem deseja levar mais itens para casa além do vinil: um pôster e uma camiseta apenas para quem adquirir o LP.

Tudo isso foi pensado para a tour de 15 anos do Brasa , que teve seu início no último fim de semana e agora seguirá para outras diversas cidades do Brasil até o fim do ano.

“A tour meio que tá começando ainda. Mas com certeza, a ideia é isso, né?” , comenta Gabriel Zander sobre celebrar os 15 anos do disco dessa forma. “Poder dividir isso com as pessoas nos shows. E ainda que na Algohits a gente, além disso, teve a oportunidade de ter o vinil e o merch todo pensado pra galera poder levar pra casa e ter essa lembrança. É muito especial. E certamente era o que eu gostaria de ter feito naquela época.”

“Acompanhamos a carreira do Zander há muito tempo por aqui e, quando a banda dividiu conosco a vontade de fazer uma turnê comemorativa do ‘Brasa’, pensamos em alternativas para chegar junto e chegamos nesse kit exclusivo para os fãs”, revela o CEO da Algohits, Moises Bekerman. “Agora o público poderá levar uma parte do ‘Brasa’ para casa, com o merch, vinil e o pôster desenvolvidos especialmente para a banda.”

Confira o conteúdo completo de Brasa , da banda Zander:

Lado A

1. Auto Falantes

2. Terreiro

3. Linha Vermelha

4. Todos os Dias

5. Até a Próxima Parada

6. Motim

Lado B

7. Meia Noite

8. Humaitá

9. Simples Assim

10. Sunglasses

11. Sem Fim