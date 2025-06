Foto: Domínio público Deep Purple celebra 50 anos de 'Made in Japan' em reedição





Cinco décadas após sua gravação, o icônico álbum ao vivo Made in Japan , do Deep Purple, ganha uma reedição comemorativa que promete emocionar fãs antigos e conquistar novas gerações.

Gravado durante três noites em agosto de 1972, nas cidades japonesas de Osaka e Tóquio, o disco é considerado um dos maiores registros ao vivo da história do rock.





Agora, em 2025, de acordo com informações do Vinews , a banda britânica lança uma edição especial de 50 anos, com novos formatos, mixagens atualizadas e conteúdos exclusivos que mergulham o ouvinte na intensidade daqueles lendários concertos.

A nova edição chega ao mercado no dia 15 de agosto e estará disponível em três versões distintas. A mais completa é o box com 10 LPs, que inclui uma nova mixagem estéreo do álbum original, gravações completas dos três shows realizados no Japão e versões raras de singles.

O conjunto ainda acompanha um livreto de 60 páginas com textos inéditos e um pôster réplica da turnê original — um verdadeiro deleite para colecionadores e entusiastas da banda.

Outra opção é o box com 5 CDs e um Blu-ray, que traz as mesmas gravações remasterizadas, além de mixagens em Dolby Atmos, proporcionando uma experiência sonora imersiva.

Essa versão também inclui um livreto de 40 páginas e os mesmos extras visuais da edição em vinil. Para os fãs que preferem algo mais compacto, há ainda uma versão em 2 LPs, que preserva o álbum original com uma nova mixagem, mantendo a essência do lançamento de 1972.

O responsável pelas novas mixagens é o renomado produtor Steven Wilson, conhecido por seu trabalho meticuloso em reedições de clássicos do rock progressivo. Segundo ele, o objetivo foi manter a autenticidade das apresentações, destacando a energia crua e a espontaneidade que tornaram Made in Japan um marco: “A sensação é de estar na plateia, vivendo cada nota como se fosse a primeira vez”, declarou Wilson em comunicado.