Foto: Dean Chalkley Simple Minds anuncia reedição de 'Once Upon a Time' em vinil vermelho





Em 1985, o Simple Minds lançou um álbum que não apenas consolidou sua posição como uma das bandas mais influentes da década, mas também capturou o espírito vibrante e ambicioso do rock daquela era: Once Upon a Time .

Quatro décadas depois, esse clássico retorna em uma edição especial de aniversário que promete emocionar tanto os fãs de longa data quanto os novos ouvintes.





A nova versão em vinil rubi, com lançamento marcado para 17 de outubro de 2025 pela Universal Music, via Virgin Records, é mais do que uma simples reedição — é uma homenagem cuidadosamente curada à grandiosidade sonora e estética do grupo escocês.

De acordo com o site Vinews , este lançamento já está disponível para pré-venda em seu site oficial pelo valor de US$ 35,99(cerca de R$ 197 no câmbio atual. Taxas podem ser aplicáveis).

A edição de 40 anos de Once Upon a Time chega em um vinil vermelho translúcido, limitado e colecionável, embalado em uma capa dupla (gatefold) que exibe uma fotografia icônica da banda tirada por Anton Corbijn durante o histórico Live Aid de 1985.

Foto: Universal Music / Virgin Records Simple Minds anuncia reedição de 'Once Upon a Time' em vinil





O visual marcante é apenas o começo: pela primeira vez, a faixa Don’t You (Forget About Me) — eternizada no filme Clube dos Cinco — foi oficialmente incorporada à tracklist do álbum em vinil, encerrando o lado A e transformando o disco em uma experiência de nove faixas.

Essa inclusão é significativa: embora a música tenha se tornado um dos maiores sucessos da banda, ela originalmente não fazia parte do álbum.

Segundo o vocalista Jim Kerr, “com o benefício da retrospectiva, agora parece certo que essa faixa esteja presente nesta edição tão especial”.



Confira o conteúdo completo de Once Upon a Time do Simple Minds:

Lado 1

Once Upon a Time

All The Things She Said

Ghost Dancing

Alive And Kicking

Don't You (Forget About Me)

Lado 2

Oh Jungleland

I Wish You Were Here

Sanctify Yourself

Come A Long Way