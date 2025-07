Foto: Fernanda Lima / @dopaminablue Sami Rico e Ana Castela unem suas vozes na inédita 'Mensagem do Além'





O lançamento de Mensagem do Além simboliza a fusão do passado e o presente, entre a lenda Zé Rico - no talento inegável que está no sangue de Sami Rico - e a nova geração - na potente voz de Ana Castela.

Mensagem do Além faz parte do álbum O Filho da Lenda , um dos projetos mais grandiosos e sofisticados registrados neste ano, que contou com 15 participações especiais, fruto da parceria da Rico Music com a Universal Music. O encontro de Sami Rico com Ana Castela chegou nesta quinta-feira (17) em todas as plataformas de distribuição. No YouTube, a estreia aconteceu nesta sexta-feira (18).





Com arranjos modernos e alma nostálgica, os cantores se curvaram à primorosa obra, denominada como uma das mais lindas de todos os tempos. O segundo single do álbum O Filho da Lenda traz a composição declamada com maestria entre o duo, sem dúvidas, um dos pontos mais emocionantes do projeto.

“Não é apenas uma canção. É um encontro que carrega memória, emoção e propósito. Foi uma honra ter Ana Castela ao meu lado em um dia tão especial, significativo. Ela, que tanto canta a raiz sertaneja, que se declara ao gênero de forma tão sincera e respeitosa, me encheu de felicidade. Isso apenas fortalece o gênero. Abro a nova fase da minha carreira com um álbum forte e delicado, já que parte dele é dedicado à memória do meu pai, Zé Rico. Cada faixa foi escolhida com muito cuidado! ‘Mensagem do Além’ resgata a beleza das letras sertanejas e é um momento de extrema responsabilidade apresentar ao público mais jovem. É a renovação”, conta Sami.

Mensagem do Além é uma daquelas músicas que ficam marcadas na memória e no coração por toda a vida, composição de Camilo Nogueira do Prado Júnior e José Dercidio dos Santos. O resultado extraordinário proposto por Sami e Ana representa o respeito e a importância do grande artista que deixou seu patrimônio fonográfico de forma irrefutável na música sertaneja e brasileira. O filme tem a direção assinada por Jacques Jr. e produção musical por Bruno Brito.

Nada menos que a Festa do Peão de Americana, no interior de São Paulo, foi o palco de estreia de Sami Rico com Mensagem do Além , evento que comprovou uma entrega de qualidade, com releituras respeitosas, arranjos modernos, cenário de tirar o fôlego, vocais ousados e extremamente afinados.

Sami Rico, com apenas 25 anos, mostrou a que veio. Se empossou do legado cheio de significado que carrega para um show inesquecível.

“Agradeço a Deus por esse momento tão maravilhoso. Agradeço aos meus empresários, a Universal Music, a cada um que esteve comigo na gravação. Agradeço ao meu pai. Sei que do céu ele escuta a minha voz. Sem ele, nada seria possível” , encerra Sami.

