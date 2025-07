Foto: Rodrigo Psy Nuna regrava hit dos anos 2000 para sessions exclusiva nas redes sociais





A banda Nuna apresenta uma novidade para os fãs que vai envolver todo mundo que gosta de clássicos repaginados: lançados diretamente nas redes sociais do grupo e gravados em um formato intimista, a banda regravou alguns hits para reverenciar os ídolos que influenciaram toda a atitude e sonoridade que eles têm para o Nu Sessions .

O primeiro som escolhido é especial para quem cresceu na década de 2000 e ligava na rádio se deparando com Ashlee Simpson cantando Pieces Of Me . A versão especial chega nesta quinta-feira (10).





A faixa escolhida foi um hit global: em 2004 - ano de seu lançamento - atingiu o TOP 5 da Billboard Hot 100 e permaneceu nos charts norte-americanos por 21 semanas no total. Por aqui, foi tema de uma das maiores novelas da Rede Globo, América , protagonizado por Deborah Secco e Murilo Benício.

A vocalista da Nuna, Manu, tem uma ligação especial com o single, sendo esta a primeira canção em inglês que ela aprendeu a cantar e cruza o momento que a banda se encontra - experimentando a sonoridade com a música pop - permitiu que fosse a melhor escolha para iniciar o projeto:

“Ela é o primeiro lançamento por que é uma música que, apesar de acústica, tem outros elementos e uma pegada mais animada. A gente tem apostado em canções mais pop e daremos nosso toque rock. Pieces of Me é uma celebração do amor verdadeiro, que aceita e abraça a totalidade de uma pessoa, com todas as suas qualidades e imperfeições. A música é leve e fácil de ouvir, fala sobre a experiência de encontrar alguém que aceita todas as partes da pessoa, mesmo as mais complexas e imperfeitas. A letra descreve a ansiedade e a inquietação antes de um encontro com essa pessoa especial e sugere que o amor verdadeiro aceita todas as "peças" da pessoa, sem julgamento ou tentativa de mudança” , revela Marcelo Ferrara.

Para o projeto - que trará clássicos do rock e do pop internacional e nacional - a direção ficou a cargo de Nicollas Faria. A banda optou por uma gravação mais íntima na escadaria da casa deles e refletiram sobre o projeto: "A gente que apresentar ele neste momento para homenagear artistas que nos influenciaram e seguem relevantes até hoje para nós. Nosso foco aqui é trazer um pouco da nossa personalidade para músicas que nos moldaram enquanto artistas. Temos certeza que será emocionante e cheio de atitude” , pontua Ferrara.

Ainda em 2025, a banda tem mais alguns lançamentos empolgantes, com um álbum em produção por Vini Nalon, o produtor de hits de Luísa Sonza e Di Ferreiro do NX Zero: “A Nuna tem muito a mostrar e estamos com muitos planos e surpresas para os fãs. Fiquem ligados!”, finaliza o guitarrista.