Foto: Poliana Duarte Nick Souza mescla R&B e funk no clipe de 'Vai Que Vai'





Nick Souza dá um novo passo em sua trajetória musical com o lançamento do clipe de Vai Que Vai , que acaba de chegar ao YouTube.

Gravado no Canadá com direção de Maxim Bayarsky, o vídeo traz uma estética urbana e sensual para acompanhar a segunda música totalmente em português do artista — que cresceu entre Brasil e Canadá e agora transforma essa vivência multicultural em som e imagem.





Com forte influência do R&B contemporâneo e do funk carioca, Vai Que Vai estreou nas plataformas no final de junho e mostra Nick explorando nuances de sensualidade e leveza líric a: “Essa faixa é como um exercício de composição. Quis contar os detalhes de uma cena romântica sendo o mais descritivo possível com o mínimo de explicitude possível”, explica o cantor.

A direção visual do clipe reforça esse conceito com cenas marcadas por luz baixa, closes intensos e locações que misturam o concreto das ruas com elementos de intimidade. A produção é assinada por Nick Souza em parceria com Maxim Bayarsky, conhecido por trabalhos que transitam entre o pop contemporâneo e a estética cinematográfica.

Produzida por Rodrigo Sumer(também coautor da faixa), Vai Que Vai carrega a assinatura sonora que Nick vem desenvolvendo nos últimos anos, combinando harmonias vocais suaves com as batidas aceleradas e sensuais do funk. “Meu propósito é sempre misturar voz e harmonias de R&B e pop com as baterias ritmadas do funk” , diz o artista, que define seu estilo como RnBaile.

O resultado é uma canção dançante, envolvente e ao mesmo tempo sofisticada, que ganha ainda mais força com o videoclipe — agora disponível no YouTube. Vai Que Vai é mais um capítulo na construção de uma carreira que reflete a diáspora musical e afetiva de Nick Souza — um artista que, mesmo longe do Brasil, nunca deixou de dialogar com suas raízes.

Demonstrando como a música é capaz de conectar diferentes culturas, idiomas e estilos em uma fusão rítmica envolvente, o artista brasileiro Nick Souza, que atualmente vive no Canadá, tem se dedicado intensamente aos sons e batidas de sua terra natal.

Com o objetivo de aprimorar suas habilidades e se inserir de forma profissional no cenário musical, Nick estudou música na Western University e no Fanshawe College, ambos localizados em London, Ontário.

Durante sua formação, trabalhou ao lado de Dan Brodbeck — produtor e engenheiro de som indicado ao Grammy e vencedor do prêmio Juno —, o que contribuiu para sua formação como um artista versátil, atuando nas áreas de produção, composição, mixagem e masterização.

Sua trajetória artística teve início ainda na universidade, quando gravou e lançou seu primeiro single, All The Way , seguido do EP Souza Szn, Vol.1, em 2019. O reconhecimento veio logo em seguida, impulsionando apresentações em casas noturnas e eventos em cidades como Toronto, Hamilton e London. Entre os palcos que recebeu o artista estão o Modern Night Club, Mod Club, Mustang Lounge e The Wave.

Ao longo do tempo, Nick vem se destacando também nos bastidores da música, colaborando como produtor e engenheiro de som com talentos emergentes da cena musical de Toronto, como Kafayé, Jonah Zed e Fleedoe.

No final de 2021, ele lançou a faixa Light Show , que lhe rendeu o prêmio de Melhor Performance de Rap/Hip-Hop nos International Portuguese Music Awards em 2022.

A partir desse marco, Nick passou a incorporar cada vez mais o português em suas composições, fortalecendo sua identidade artística. Com o lançamento de seus últimos singles - Posso Fingir e Vai que Vai -, ele reafirma essa nova fase criativa voltada para suas raízes linguísticas e culturais.

Confira o clipe: