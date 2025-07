Foto: Nando Chagas O músico Hamilton de Holanda





No alto da Serra da Mantiqueira, onde o ar é puro e a paisagem convida à contemplação, a cidade de Santo Antônio do Pinhal se prepara para receber a terceira edição do Jazz na Serra.

Entre os dias 22 e 24 de agosto, moradores e turistas serão guiados por uma trilha sonora marcada pelo jazz brasileiro, com o virtuosismo de Hamilton de Holanda e a voz potente de Ellen Oléria, acompanhados por uma seleção de artistas que prometem embalar o fim de semana com elegância e intensidade.





No coração deste refúgio serrano, a Praça do Artesão e o Boulevard Araucária vão pulsar com um circuito musical vibrante. Ali, a apenas alguns passos um do outro, dois palcos se erguem para receber uma sinfonia de encontros, onde a tradição e a vanguarda do jazz nacional se entrelaçam nas performances do Trio Corrente e da Americana Jazz Big Band, na delicadeza do duo Vanessa Moreno & Salomão Soares e na expressividade de Sintia Piccin Sexteto, Dejavu Session, Regional Ginga Ligeira, Thiago Espírito Santo & grupo e a Orleans Street Jazz Band.

A curadoria do festival, assinada pelo trombonista capixaba Joabe Reis, promete uma seleção que equilibra a intimidade e a grandiosidade do jazz nacional : “Minha intenção é trazer artistas da nova geração da música instrumental brasileira, além de nomes consagrados que poderão se apresentar pela primeira vez na região. O objetivo é oferecer shows únicos, com uma qualidade de som que vai impressionar o público", afirma o músico.

"Ter Hamilton de Holanda e Ellen Oléria dividindo a programação com talentos como Dejavu Session, Sintia Piccin e Thiago Espírito Santo mostra a vitalidade do nosso jazz. Estamos muito felizes em oferecer ao público de Santo Antônio do Pinhal e aos visitantes uma experiência musical tão rica e diversificada, com a atmosfera única que só a Serra da Mantiqueira proporciona”, diz Pedro Pimenta, diretor do evento.

A atmosfera do Jazz na Serra evoca ainda a vibrante energia de New Orleans, com música pela cidade desde o horário do almoço. O festival busca integrar a beleza natural da Mantiqueira com a sofisticação do jazz, convidando o público a explorar o charme local. O evento visa estimular a economia criativa e o comércio local, atraindo visitantes e movimentando diversos setores da cidade.

A menos de 20 km da agitada Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal oferece um refúgio singular, onde a melodia do jazz encontra a tranquilidade da serra. Com mais de uma centena de pousadas aninhadas em meio à Área de Preservação Ambiental da Mantiqueira, o destino se torna o palco ideal para um festival que celebra a cultura e a economia criativa.

"Acreditamos que o Jazz na Serra tem o potencial de se consolidar como um evento de referência no cenário do jazz brasileiro, impulsionando a economia local e oferecendo uma experiência única, neste cenário deslumbrante que é a Serra da Mantiqueira", destaca Pimenta.

O Jazz na Serra é um projeto realizado com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), através do ProAC Editais, com apoio da CULTSP, Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, por meio da Secretaria de Turismo. O evento garante o acesso gratuito a todas as atividades e implementa medidas de acessibilidade para todos os públicos.

Confira a programação do Jazz na Serra 2025:

Sexta-feira (22 de agosto)

Regional Ginga Ligeira

Thiago Espírito Santo & grupo

Sábado (23 de agosto)

Hamilton de Holanda Trio

Ellen Oléria

Dejavu Session

Sintia Piccin Sexteto

Vanessa Moreno & Salomão Soares

Domingo (24 de agosto)

Trio Corrente

Americana Jazz Big Band

3ª edição festival Jazz na Serra

22, 23, 24 de agosto de 2025

Horários:

sexta, das 19h00 às 22h00

sábado, das 12h00 às 22h00

domingo, das 11h00 às 14h00

Local: Santo Antônio do Pinhal, SP(Boulevard Araucária e Praça do Artesão)

Mais informações:

Instagram: @jazznaserra