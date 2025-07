Foto: Divulgacao Festival de cultura brasileira agita Hong Kong com música, dança e emoção





Foram três dias em que Hong Kong pulsou em ritmo de Brasil. No AIA Vitality Park, às margens do Victoria Harbour, mais de 20 mil pessoas se reuniram para celebrar a alegria, a música e a diversidade cultural brasileira no Festival Extravaganza — uma verdadeira maratona de cores, ritmos e encontros que marcou a cidade e emocionou o público.

O Festival contou com o apoio do Hong Kong Tourism Board, que reconheceu a importância do projeto como um promotor de intercâmbio cultural e valorização da diversidade em um dos principais centros internacionais do mundo.





Como parte do processo de construção dessa ponte cultural, 15 jornalistas de Hong Kong foram convidados pelos organizadores para vivenciar a experiência completa do Carnaval no Rio de Janeiro no início deste ano, antes do festival acontecer. Essa imersão no maior evento cultural do Brasil foi fundamental para aprofundar os laços entre os países e amplificar o impacto do Extravaganza na Ásia.

Durante essa visita, os jornalistas foram acompanhados pelo renomado fotógrafo Brian Ching, que registrou uma série de imagens potentes sobre o Carnaval, o samba e a cultura brasileira. As fotos de Brian Ching retratam com sensibilidade momentos únicos do nosso samba, das escolas, dos artistas e da energia que pulsa nas favelas e avenidas.

Essa coleção deu origem à exposição When Brazil Meets Hong Kong , que acompanhou as ativações e ficou em cartaz durante todo o festival. A mostra é uma verdadeira homenagem ao Carnaval — essa manifestação cultural tão potente, que encanta o mundo inteiro com sua alegria, força e diversidade.

Entre as ativações que antecederam o festival, o Carlyle, no Hotel Rosewood, um dos mais luxuosos de Hong Kong, recebeu apresentações intimistas de samba e bossa nova. O movimentado Central Market, espaço que mistura tradição e modernidade, pulsou no ritmo do carnaval, da capoeira e do samba reggae. No elegante Lee Tung Avenue, famoso por suas ruas arborizadas e cenografia temática, o público se encantou com a energia brasileira.

Um momento histórico aconteceu na Disneyland Hong Kong, que pela primeira vez recebeu uma escola de samba. A Unidos de Padre Miguel(UPM) desfilou ao lado da Cia Tradições de Capoeira, do tricampeão mundial de futebol freestyle Ricardinho e da embaixadora do festival, Andressa Marinho, que encantou o público com sua presença e samba no pé.

No Wan Chai HarbourChill, as apresentações tomaram a forma de um mini festival, onde o público experimentou uma prévia da festa que transformaria o Victoria Harbour nos dias seguintes. Além das atrações públicas, o festival promoveu workshops sobre a cultura brasileira em quatro escolas públicas de Hong Kong, alcançando cerca de 400 alunos.

As crianças e adolescentes se divertiram aprendendo passos de samba, samba-reggae, capoeira e futebol freestyle , interagindo com os artistas e mergulhando no calor da cultura brasileira.

Durante os três dias de festival, uma das grandes atrações foi a caipirinha exclusiva do Extravaganza, criada especialmente para o evento. A bebida, desenvolvida com a marca oficial do festival, foi um verdadeiro sucesso entre o público, que também pôde vivenciar uma experiência imersiva no espaço de fotos. No local, os visitantes se divertiram ao vestir fantasias e acessórios típicos da rainha de bateria e das passistas da escola de samba, como tiaras, costeiros e cabeças, levando para casa registros inesquecíveis dessa conexão cultural.

A cerimônia de abertura no AIA Vitality Park contou com a presença de autoridades locais, como Paul Chan Mo-po, secretário de finanças do governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, e Hervelter de Mattos, Cônsul-Geral adjunto do Brasil em Hong Kong, além de representantes de instituições empresariais que celebraram esse intercâmbio cultural.

“Parabéns ao Dr. Matzinger por trazer um dos eventos mais festivos do Brasil para Hong Kong. Unir a alma brasileira com esse cenário incrível cria uma nova ponte cultural. É um presente para todos nós que vivemos aqui”, celebrou Hervelter.

O Secretário de Finanças, Sr. Paul Chan, também se encantou com o festival: “Estamos muito felizes em receber o ‘Extravaganza! When Brazil Meets Hong Kong’. É incrível ver eventos tão vibrantes e criativos trazendo novas experiências para a nossa cidade. Hong Kong é um lugar onde diferentes culturas se encontram, e esse tipo de conexão é o que nos move.”

Stefan Matzinger, fundador e CEO do Extravaganza, compartilhou sua motivação: “Eu amo tanto o Brasil quanto Hong Kong e decidi tornar este festival um convite aberto. É essa essência de harmonia e alegria, que atravessa todas as camadas da sociedade, que faz com que a energia do carnaval seja tão poderosa e contagiante.”

Para Tatiana Matzinge r, diretora do festival, o Extravaganza é um projeto que ultrapassa fronteiras: “Ver a cultura brasileira tocando tantas pessoas em um lugar tão distante foi a maior recompensa. O Extravaganza nasceu para criar pontes e transformar vidas através da arte. O sorriso no rosto de cada pessoa que participou, seja nas ruas, nas escolas ou no festival, é a prova de que conseguimos. Essa é apenas a primeira de muitas edições.”

Entre as atrações, todas foram recebidas com entusiasmo pelo público local e pela comunidade brasileira. Thulla emocionou ao trazer os clássicos da bossa nova com sua voz única e carisma envolvente. O grupo Repiquesia e o cantor Diggo de Deus trouxeram os grandes sucessos da música baiana, arrastando multidões com sua energia contagiante.

A Unidos de Padre Miguel(UPM) levou o brilho do Carnaval para Hong Kong, em um espetáculo vibrante. Ricardinho, com seu futebol freestyle , impressionou com sua habilidade e encantou adultos e crianças. Os meninos da Cia Tradições de Capoeira de Salvador também foram destaque, fascinando os presentes com a potência da capoeira baiana.

Para Carlos Neves, brasileiro que vive em Hong Kong há quatro anos, o festival foi um marco para a comunidade: “A comunidade brasileira nunca teve um evento como esse aqui. Quando foi anunciado, todo mundo ficou na expectativa: como será? O que eles vão trazer? Eu confesso que superou todas as minhas expectativas. Pra gente, está sendo muito importante receber um pouco do calor do Brasil.”

A emoção também ficou registrada no depoimento de Daniela Tiurion: “Não tenho palavras. Foram três dias vivendo a cultura brasileira aqui em Hong Kong. Como carioca, ter o Extravaganza aqui foi simplesmente indescritível. Foi tudo, foi demais. Obrigada por trazer um pedacinho do nosso país para cá.”

Com 10 horas diárias de programação gratuita no AIA Vitality Park, diversas ativações pela cidade, experiências únicas como a caipirinha exclusiva, o espaço de fantasias, a exposição fotográfica de Brian Ching e a conexão cultural já iniciada no Carnaval do Rio, o Festival Extravaganza consolidou-se como um dos maiores eventos brasileiros já realizados na Ásia, reforçando a potência da cultura brasileira como ferramenta de conexão, troca e celebração global.

Como desdobramento desse sucesso e visando ampliar ainda mais essa ponte cultural, o Extravaganza agora terá um camarote exclusivo na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A iniciativa pretende atrair turistas asiáticos e europeus para vivenciar o Carnaval brasileiro de forma especial e inesquecível, fortalecendo a conexão internacional do festival e promovendo o Brasil como destino turístico.