Foto: Divulgacao Peter Só apresenta novo álbum 'Sonhos de Plástico' no Rio e em SP





A personalidade contestadora de Peter Só chega ao público do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, com o repertório do pesado e direto de Sonhos de Plástico , novo álbum do artista que une rap e rock.

Já testado ao vivo em Botucatu, cidade onde mora, o show chega à capital carioca em 26 de junho, na Audio Rebel, e na capital paulista em 3 de julho, na casa de shows Alma. Ainda essa semana, o cantor será convidado do podcast Papo com Clê , do renomado produtor Clemente Magalhães.





“Fiquei feliz com a boa receptividade do álbum e sempre fico ansioso para sentir a energia do público ao vivo, e quero entregar o melhor para o público das casas que estão me recebendo” , conta Peter.

As guitarras pesadas e letras contundentes apontam para os malefícios das redes sociais e outros efeitos colaterais do capitalismo tardio. “Entendo a contradição de divulgar esse disco e os shows pelas redes sociais. São contradições do sistema em que a gente vive, então vamos usar o sistema contra o sistema, e nada melhor que usar a música”, aponta.

A apresentação segue à risca o roteiro do disco, levantando o debate sobre a importância da manutenção da saúde mental e emocional, a ausência de regulamentação das redes sociais e a ascensão de discursos extremados.

“Nós vamos tocar o álbum na íntegra e algumas faixas surpresas. Vai ser incrível e talvez tenhamos algumas participações especiais, mas precisa ir para saber”, avisa Peter Só.

Na Audio Rebel, Peter e sua banda (formada por Rafael Bissacot na guitarra, Fernando Santos no baixo e Bruno Werner na bateria) dividem o palco ainda com Gustavo Caliban, artista que caminha para o lançamento de seu primeiro disco solo, com produção própria e coprodução de Pep Starling.

Caliban iniciou a carreira no grupo Produto Interno, com o qual produziu duas mixtapes ao lado de seu parceiro, também rapper, produtor e influencer Francisco Espectro. Depois, juntou-se a banda Projeto Zaia, com a qual produziu seu primeiro álbum em coletivo, misturando diversos estilos de rap com outras vertentes musicais, sempre explorando a utilização de samples e programação digital junto de instrumentos orgânicos.

Peter Só apresenta o álbum 'Sonhos de Plástico' no Rio de Janeiro ao Vivo na Audio Rebel

Show de abertura: Gustavo Caliban.

Quinta-feira, 26 de junho de 2025, a partir das 20h

Rua Visconde de Silva, 55 - Botafogo, Rio de Janeiro (RJ).

Ingressos a R$ 30 a venda em https://audiorebel.com.br/agenda/peter-so-ao-vivo-na-audio-rebel-abertura-gustavo-caliban .

Peter Só apresenta o álbum 'Sonhos de Plástico' em São Paulo ao Vivo no Alma

Quinta-feira, 3 de julho de 2025, a partir das 20h

R. Simão Álvares 923 - São Paulo (SP)

Ingressos a R$ 30 a venda na Sympla