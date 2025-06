Foto: Universal Music / Polydor B.B. King: 'Live In Cook County Jail' é relançado em disco de vinil azul





Live in Cook County Jail é um álbum ao vivo do lendário e saudoso guitarrista B.B. King, lançado em janeiro de 1971. Ele foi gravado em 10 de setembro de 1970, dentro da prisão Cook County Jail, em Chicago(EUA).

Este trabalho surgiu a partir de um convite do diretor da prisão, Winston Moore, que pediu a King para tocar para os detentos. O público consistia em 2.117 prisioneiros, a maioria jovens negros.





Com este álbum, B.B. King passou 33 semanas na parada Billboard Top LP's, alcançando a posição 25. Foi também o único álbum de B.B. King a atingir o primeiro lugar na parada Top R&B.

Além da aclamação da crítica, a gravação trouxe atenção para as condições precárias da prisão, contribuindo para reformas no sistema carcerário. Em 2002, foi incluído no Blues Foundation Hall of Fame.

O álbum apresenta algumas das músicas mais marcantes de B.B. King, incluindo Introductions, Every Day I Have The Blues, How Blue Can You Get, Worry, Worry, Worry , além do medley 3 O'Clock Blues / Darlin' You Know I Love You e Sweet Sixteen, The Thrill Is Gone e Please Accept My Love .

De acordo com o site Vinews , com uma reedição da Universal Music, via Polydor Records, Live in Cook County Jail está disponível em seu site oficial pelo valor de US$ 38,99(cerca de R$ 216 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).