Foto: Fábio Rickman Kailane Frauches se aproxima dos 250 milhões de views com 'Passa Lá em Casa Jesus'





A música Passa Lá em Casa Jesus , da cantora gospel Kailane Frauches, se aproxima da marca histórica de 250 milhões de visualizações no YouTube,

consolidando-se como um dos maiores sucessos do gênero nos últimos anos.

Com apenas 20 anos, a artista carioca é uma das principais vozes da música cristã contemporânea no país.





Lançada em setembro de 2023 pela gravadora Todah Music, a canção composta por Gileadi Inácio apresenta um crescimento impressionante nas plataformas digitais: além dos 250 milhões de visualizações no YouTube, a música conta com mais de 52 milhões de streams em plataformas digitais, além de 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Passa Lá em Casa Jesus marcou presença no TOP 10 do YouTube Brasil, chegando a superar em visualizações trabalhos de artistas consagrados da música popular, como Ivete Sangalo e Ana Castela, durante seu pico de popularidade.

Além dos números expressivos nas plataformas de streaming, Kailane Frauches mantém uma forte conexão com seu público através das redes sociais. A cantora conta com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, 950 mil seguidores no TikTok e 35 mil fãs no Deezer.

Natural do Rio de Janeiro, a cantora começou sua carreira postando covers gospel nas redes sociais. Além de Passa Lá em Casa Jesus , que rapidamente se transformou em um fenômeno digital no segmento cristão, a cantora também é conhecida pelas músicas Era a Mão de Deus, Eu Vou Fazer e Não se Cobre Tanto.

“Em cada passo, senti o peso da unção e a leveza da graça. Deus me enviou para curar o que os olhos não veem, libertar o que as correntes da alma prendem, e anunciar que há esperança viva, poderosa e presente”, disse a cantora em postagem no Instagram.

Kailane Frauches começou sua carreira em ministérios de louvor na adolescência, transformou-se em um dos principais nomes da nova geração gospel. A artista confirmou que novos projetos com a artista estão em desenvolvimento, mas não divulgou detalhes sobre datas de lançamento ou formato dos trabalhos.