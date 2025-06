Foto: Divulgacao Brandon Lake lança o novo disco 'King of Hearts'





O cantor estadunidense Brandon Lake lançou recentemente seu mais novo disco, King of Hearts , nas plataformas digitais pela Sony Music. Este é o primeiro álbum de estúdio do cantor desde Coat of Many Colors , lançado no ano de 2023.

Com 16 faixas, o novo trabalho do artista country conta com a já conhecida Hard Fought Hallelujah , lançada no ano passado com certificação de platina. A música também rendeu à Lake o prêmio de Canção do Ano na premiação K-LOVE Fan Awards, de votação aberta.





Além de Hard Fought Hallelujah , o novo álbum também conta com That’s Who I Praise , a terceira canção mais popular do cantor no seu perfil do Spotify. A música também levou o prêmio de Canção de Adoração do Ano no K-LOVE Fan Awards.

Em postagem no Instagram, o cantor dedicou um texto ao lançamento de seu novo trabalho, além de explicar o título do disco: “Esse Criador é Rei do universo, Rei das nações, Rei da criação, mas nada é mais importante do que Ele ser Rei dos corações", explicou.

Além do próprio Brandon Lake, King of Hearts conta com participações especiais dos artistas CeCe Winans(cantora vencedora do Grammy), Hulvey e Hank Bentley. De acordo com o cantor, o conceito do disco é trabalhado a partir de sua própria visão sobre a figura de Deus.

"Não tenho certeza se sabia para quem era este álbum quando comecei a escrevê-lo, mas, à medida que as músicas foram surgindo, percebi que ele não era para os que aparentam estar com tudo sob controle, e sim para os que são honestos sobre suas feridas, mas também desejam se conectar com seu Criador e experimentá-Lo no dia a dia”, revelou Lake em postagem.

Confira a tracklist de King of Hearts e ouça o álbum abaixo:

1. Plans

2. King Of Hearts

3. Hard Fought Hallelujah

4. Daddy’s DNA

5. I Know A Name (feat. CeCe Winans)

6. As For Me & My Home

7. The Great I Am Can

8. Remember The Miracles (feat Hank Bentley)

9. Right In The Middle (feat Hulvey)

10. But God

11. Watch This!

12. Spare Change

13. Ghost Stories

14. SEVENS

15. That’s Who I Praise

16. The Half Has Not Been Told