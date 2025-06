Foto: Gatu Filmes Marília Lopes e a nova leitura para o clássico 'À Primeira Vista' de Chico Cesar





Após uma boa sucedida temporada de Canções que Guardei Para Você no teatro, onde percorreu diversas capitais do país, a cantora, compositora e atriz Marília Lopes lança uma versão inédita da música À Primeira Vista , clássico de Chico César.

Além da voz da ex- The Voice Brasil e Portugal, a artista convidou Flávio Ferrari para dividir os vocais. O músico autorizou a regravação, que traz uma mescla de sons inspirados no clássico MPB e em referências de novos artistas do gênero.





A cantora revelou que receber aprova ção da lenda da música para regravar e cantar essa faixa foi como “reler uma carta que o coração escreveu antes da gente perceber”.

Além disso, Marília faz sua própria interpretação do que a composição quer transmitir: "É como reler uma carta que o coração escreveu antes da gente perceber. Essa canção me atravessa porque fala de um amor que nasce silencioso, mas intenso. Quando o Chico ouviu e nos deu o aval, foi como se o próprio amor tivesse dito ‘sim’. Essa versão é um encontro meu com a delicadeza que existe no sentir sem aviso prévio.", contou a musicista.

O dueto com Flávio não surgiu por planejamento. Os dois publicaram um vídeo caseiro interpretando À Primeira Vista e, rapidamente, ele viralizou nas redes sociais. As reações positivas motivaram o registro oficial.

Marília destacou que a escolha do parceiro se deu de forma natural, rasgando elogios ao cantor: “Escolhê-lo foi mais uma consequência natural do que uma decisão planejada. A gente gravou um vídeo caseiro cantando ela e a nossa versão acabou viralizando nas redes. Foi lindo ver a conexão das pessoas com a nossa troca, com a forma que nossas vozes se encontravam ali, sem pressa, sem filtro, só sentimento mesmo.”, revelou a cantora.

Após o vídeo dominar os assuntos dos fãs, Lopes conta que não viu alternativa senão gravar uma versão oficial com o músico: “Muita gente começou a pedir que a gente gravasse uma versão oficial para lançar nas plataformas. E quando algo nasce assim com verdade, com vontade coletiva, com afeto não tem como ignorar. Flávio é um artista sensível, com uma escuta generosa e um timbre que me emociona. Dividir essa música com ele foi como dar um novo corpo a algo que já era bonito, mas que agora ganhou ainda mais alma.” , elogiou Marília.

A releitura da MPB encanta por mesclar referências clássicas e contemporâneas. Marília contou que sua inspiração vem da música brasileira dos anos 90, incluindo Chico César, Djavan, Marisa Monte e Milton Nascimento. Em contrapartida, as influências modernas apareceram com nomes como Rubel e Jota.Pê. A interpretação permitiu que a emoção respirasse em arranjos orgânicos, suaves e viscerais.

“Tem muito da música brasileira dos anos 90, mas com uma pegada contemporânea, suave e visceral ao mesmo tempo. A sonoridade passeia por arranjos delicados e por interpretações que deixam a emoção respirar. É um trabalho que se permite ser leve, profundo e verdadeiro, como quem ama pela primeira vez, de novo.” , concluiu Lopes.

Confira: