Foto: Daniel Arantes Gloria e Algohits anuncia parceria de merchandising





Na estrada para promover o clássico Renascido , o Gloria é o mais novo nome a assinar com a Algohits para a produção do merch exclusivo da banda. Com estampas exclusivas e uma variedade única de produtos, o drop está disponível para compra tanto na loja online da Musictech quanto nos shows.

“Aqui na AlgoHits nós nos preocupamos com a qualidade dos produtos que chegam no guarda-roupas dos fãs, então foi de extrema importância e atenção entregar um produto de qualidade nos mínimos detalhes para os fãs do Gloria” , revela o CEO Moises Bekerman sobre a parceria.





“Cada peça que chega na casa do público possui um alto padrão de qualidade, caimento e durabilidade. E para o público de uma banda tão importante para o cenário do rock nacional, é importante que essa entrega esteja feita à altura", complementa Bekerman.

O Gloria segue na estrada com a turnê do disco Renascido , que está completando 11 anos de seu lançamento. São diversas datas ao redor do Brasil a fim de celebrar a história que esse álbum carrega para a banda e para os fãs - e, em todas elas, o merch exclusivo da Algohits está presente.

“Foi super legal fechar essa parceria, a gente gosta muito da Algohits e do Moises, que faz tudo com muito carinho ali, desde o merch, ao selo, aos shows. É legal ter visitado o ‘Renascido’ nessas peças depois de 11 anos e tá sendo um trabalho muito legal cair na estrada com essa tour, que era algo que a gente queria muito há um tempo", celebrou a banda.

Entre os itens disponíveis para compra do merch do Gloria, estão: camiseta, corta vento, boné, bermuda e moletom em diferentes cores.