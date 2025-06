Foto: Lukas Léo Theo Rubia continua lançamento de projeto nas plataformas





O cantor Theo Rubia, de 34 anos, lançou nesta semana mais uma etapa do projeto Maranata nas plataformas digitais de música. O cantor, um dos maiores nomes da música cristã nacional, gravou o material em fevereiro deste ano durante show para mais de 35 mil pessoas no Espírito Santo.

O novo single do DVD consiste num medley formado por quatro músicas, juntas em uma faixa com aproximadamente 15 minutos de duração: Pode Morar Aqui, A Terra Clama, Oh! Se Fendesses e Ruja o Leão .





“Esse medley é sobre fome. Fome de presença, de céu aberto, de Jesus morando em nós. São canções que carregam clamor real, não produção vazia” , contou Theo por meio de nota.

Do projeto Maranata , o cantor também lançou as músicas Eu Só Quero Tua Presença (Ao Vivo) , o medley Nada Além do Sangue/ Pra Sempre/ Oh Quão Lindo Esse Nome É (Ao Vivo) e Tu És Tudo Que Tenho (Pérola) . A previsão é que o álbum saia completamente por volta do mês de agosto.

Gravado em fevereiro após apenas um mês de preparação e desenvolvimento do projeto, na Praia de Itapuã, em Vila Velha, o DVD fez parte do número de encerramento de Theo Rubia no festival Jesus Vida Verão , que levou cerca de 80 mil pessoas apenas na noite de encerramento.

De acordo com anúncio do cantor em postagem no Instagram, Maranata contém 10 faixas e será lançado em partes, ao longo de três meses. O DVD teve a participação dos artistas dos Marcelo Markes, Felipe Rodrigues e DJ PV: “Foi tudo muito rápido, mas com direção clara de Deus. O resultado ficou acima das expectativas, tanto pela presença quanto pela resposta do público” , contou o cantor em nota.

Theo Rubia nasceu no ano de 1990 em Rancharia, interior de São Paulo. filho e neto de pastores evangélicos, o cantor começou seu contato com a música acompanhando sua mãe nos ensaios do ministério de louvor da igreja. Com apenas 9 anos, ele já integrava o grupo de adoração e se dedicava a aprender diversos instrumentos.

O início da sua carreira profissional aconteceu em 2016, quando Theo Rubia lançou seu primeiro álbum independente, De Filho Para Pai . Dois anos depois, em 2019, ele lançou sua música mais popular nas plataformas, Pode Morar Aqui , que acumula mais de 98 milhões de reproduções em seu perfil do Spotify.

Confira: