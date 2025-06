Foto: Daniel Arantes Gritando HC lança novo álbum 'Libertariamente' em parceria com a Algohits





Grande nome do hardcore nacional, o Gritando HC lançou em parceria com a Algohits , seu mais novo disco, Libertariamente . O trabalho chegou às plataformas digitais no dia 23 de abril e em apenas um mês já acumula mais de 50 mil plays apenas no Spotify.

O trabalho consiste em 11 faixas e foi gravado na Red Star Studios, em São Paulo. O disco foi captado por Henrique Khoury, produzido, mixado e masterizado por Fernando Sanches no Estúdio El Rocha e lançado pela Algohits. Outros nomes envolvidos no lançamento são o de Daniel Alves que registrou a foto de capa, Helvz que finalizou o design e Bruna Baróca que ficou encarregada por todo o cabelo e maquiagem da produção.





“Há tantas coisas para serem ditas sobre esse disco, que é uma releitura de vida em contextos profundos. E o quanto é importante pra nós ter realizado esse lançamento, uma trajetória que começou há um tempo atrás e o que isso representa em nossas vidas”, revela a vocalista Elaine Souza, a “Lê”.

“Esse disco é quase todo biográfico, uma forma de dizer que há ciclos pesadíssimos em momentos da vida e eu fiquei destroçada e transformei essa dor em força e estou aqui para dizer isso através dessas músicas e sem dúvida esse disco traz as minhas melhores composições”, encerra a vocalista.

Foto: Reprodução / Spotify Gritando HC lança novo álbum 'Libertariamente' em parceria com a Algohits





As faixas possuem participação especial de diversos nomes da música brasileira: Wendell Barros(Cólera), Angelita(Ratas Rabiosas/Refugiadas), Amanda, Camila e Nicole(Agravo), Jeferson Bem(Agrotóxico/Flicts), Italo Nonato(Pense), Camila Pinheiro(Shilleper Hi) e Fernanda Terra(Maga Rude).

No momento, a banda segue em estrada para a tour do disco Libertariamente , com datas marcadas pelo nordeste e sul do país.

Confira: