Foto: Nikeush / Wikimedia Commons P. Diddy teria tentado arrombar casa de ex-mulher depois de espancá-la





O rapper P. Diddy supostamente tentou arrombar a porta da frente da casa de Cassie Ventura, sua ex-mulher, com um martelo depois de espancá-la em um hotel. As informações são do jornal New York Post.

Novas acusações foram realizadas no julgamento de P. Diddy em Nova York na última segunda-feira (19) enquanto Kerry Morgan, ex-amiga de Cassie Ventura, testemunhava.





Morgan deu seu próprio depoimento na última semana, ocasião em que o tribunal viu imagens dela sendo brutalmente espancada por P. Diddy em um hotel de Nova York em 2016. Ela ainda disse ao júri que o sofrimento de Ventura continuou depois deste episódio de violência, alegando que testemunhou o rapper tentando arrombar sua porta enquanto estava com a cantora.

O New York Post cita a assistente pessoal que relatou ao tribunal: "Ele estava batendo na porta com um martelo para tentar abri-la", acrescentando ao júri que Cassie Ventura ficou "apavorada" quando percebeu P. Diddy no olho mágico.

"Eu estava pirando" , explica Morgan. "Acho que (Cassie) não se importaria se (P. Diddy) chegasse e matasse".

Ainda em depoimento, foi relatado que Ventura ficou com um olho roxo enquanto Morgan estava em casa e que P. Diddy chegou à propriedade de Ventura meia hora depois da chegada de Morgan. Além disso, Morgan

também testemunhou que ela foi atacada pelo próprio rapper, alegando que ele a espancou em 2018 e exigindo saber se Ventura o estava traindo.

Tal incidente teria ocorrido no apartamento de Cassie Ventura em Hollywood Hills, onde P. Diddy a "estrangulou" e deixou "marcas de dedos no meu pescoço".

"Quando me levantei, ele jogou um cabide na minha cabeça como um bumerangue", revela Kerry Morgan, que após o episódio de violência procurou um pronto-socorro, onde lhe disseram que ela sofreu uma concussão devido à suposta agressão.

P. Diddy segue julgado em um tribunal de Nova York sendo acusado de tráfico sexual, extorsão, entre outros.