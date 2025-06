Foto: Gabriela Garcez PIC-NIC lança o seu 4º álbum 'Volta', com oito faixas inéditas





A PIC-NIC lançou na última quarta-feira (28) seu quarto álbum de estúdio, intitulado Volta , com oito faixas inéditas, onde a banda carioca traz, além do seu sempre presente indie rock, toques do folk e da disco music, e conta com a participação do rapper Ramonzin na faixa Essa fala .

Assinado pela Novevoltz Records em parceria com a Bonde Music, Volta é composto de canções escritas após o retorno do grupo, em 2021, quando o mundo começava a ensaiar seus primeiros passos em direção a uma rotina pós-pandêmica.





Iniciada em 2001, a PIC-NIC é uma banda que traz consigo a experiência do underground no Rio de Janeiro e também nos shows feitos pelo sul e sudeste do país (Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo).

No ano de 2007 o grupo, que já havia lançado dois discos, entrou em um longo hiato. Apenas em 2021 a PIC-NIC se reuniu, com o intuito de lançar o terceiro disco, 2007 , cujo título faz referência ao ano em que as canções deste CD haviam sido gravadas. Retomando o álbum quatorze anos depois, para mixagem, masterização e lançamento, a banda se viu voltando aos palcos de vez.

Com Volta, a PIC-NIC mostra seu trabalho mais maduro e com letras mais consistentes – sem nunca deixar de lado a valorização das melodias, dada a forte influência do rock alternativo e do pop. Neste quarto disco a banda contou com um processo criativo mais coeso, onde os cinco integrantes colaboraram nas composições e/ou nos arranjos.

Mais uma vez a voz suave da vocalista Guidi encontra um bom chão nas guitarras e também na cozinha, pilotada pelo baterista Robson e pelo baixista Chokkito, evidenciando o contraste que é marca registrada da banda desde seu início.

Volta foi gravado no estúdio Marini, no Rio de Janeiro, durante o ano de 2024, e foi produzido pelos dois guitarristas da banda, Miguel e Paulo.

O segundo semestre de 2025 será todo dedicado à circulação deste trabalho pelo Rio de Janeiro, então vale acompanhar a agenda da banda para poder presenciar o Volta ao vivo.

