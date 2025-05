Foto: Eduardo Pimenta Raquel lança o álbum conceitual 'Não incendiei a casa por milagre'





Foi durante uma viagem a Lisboa que Raquel encontrou o ponto de partida para seu novo álbum. Ao folhear a nova edição do livro Último Sonho , de Pedro Almodóvar, a cantora se deparou com a frase “Não incendiei a casa por milagre”, rabiscada em uma das histórias.

A expressão virou mote para um disco em que Raquel dá voz à raiva, à insegurança e às lembranças que a atravessam desde o fim de 2024.





A expressão foi um gatilho suficiente para assentar uma série de composições que vinha trabalhando desde dezembro de 2024, organizando sentimentos difusos pelos quais vinha refletindo há um tempo.

“Queria dar vazão para falar das minhas toxicidades. Raiva, insegurança, medo. Todos estes sentimentos dos quais, muitas vezes, preferimos ocultar do que expô-los. Acho maravilhoso quem não está com raiva neste momento com tudo que acontece no mundo, mas eu estou com raiva. E precisava falar disso”, desabafa.

Em seu novo trabalho, Raquel assina seis das oito composições selecionadas. São músicas que passeiam por temas como domínio ( Monopólio ); amor idílico ( Jogador de Futebol ); espetacularização da vida ( Ao Vivo ) e disputa de desejos ( Não incendiei a casa por milagre ).

As duas únicas não autorais são assinadas por Rita Lee( Vidinha ) e de Caetano Veloso( Autotune Erótico ). O filho do músico baiano, Moreno Veloso, é responsável pela direção do álbum, gravado este ano em Copacabana, no Rio de Janeiro. O novo disco vai ser lançado no fim de maio nas principais plataformas de streamings do país.

“Todo o processo de feitura do disco foi muito leve. E o trabalho final guarda muitas semelhanças com o álbum ‘Recanto Ao Vivo’, da Gal Costa, também dirigido por Moreno Veloso”, diz Raquel, fã confessa da cantora baiana, morta em 2022.

“Nós optamos por fazer um rock sujo, moderno, urbano e bossa-novista, tal qual usado em Recanto. E o formato super funcionou para o tipo de letra que desejava exprimir nas composições”, completa, orgulhosa.

A banda base de Não Incendiei a Casa por Milagre é formada por Pedro Sá(guitarra), Bruno Di Lullo(baixo), Domenico Lancellotti(bateria) e Eduardo Manso(bases eletrônicas). Bruno e Domenico fizeram parte da banda que tocou no icônico disco da Gal Costa.

A capa do novo álbum abusa de referências almodovarianas, com imagem de um sofá pegando fogo, uma rosa caída dentro de um vaso e Raquel trajando um look de alfaiataria, feito sob medida, mas com desconstruções pontuais, cujo propósito é variar entre o erudito e o popular.

A música homônima ao disco vai ser lançada acompanhada de um clipe, com assinatura de Ronê Ferreira, na direção e edição do material.

“Fizemos um compilado de situações que acontecem em nosso cotidiano, emulando um feed de um instagram. Lá, somos bombardeados por um monte de vídeos, postagens e notícias, que vão desde pessoas se exercitando à guerra e desastres. Por isso, as imagens têm uma edição super rápida, que casam com a potência da voz da Raquel” , explica Ferreira.

O álbum Não Incendiei a Casa por Milagre é conceitual e dividido em dois atos. O primeiro chama-se O roseiral . E o segundo é O cimento no roseiral ’. As marcações são uma lembrança de infância da artista, quando viu a roseira da casa da sua bisavó ser propositadamente destruída.

“Aquela imagem de destruição me trouxe muita angústia, ao mesmo tempo que enxergo uma poética muito grande naquela cena que, de certa forma, me definiu. Neste álbum quis resgatar essa lembrança e ressignificá-la ao sabor dos meus novos sentimentos”, reflete.

Ex-vocalista da banda As Baías e duas vezes indicada ao Grammy Latino, Raquel descreve o novo trabalho como “feito para ser tocado em shows”.

“Apesar das músicas sérias e que trazem uma reflexão profunda, é um álbum pensado para ser todo executado ao vivo, cantando pelo público e vivido em toda sua extensão. Estou muito ansiosa para sair em turnê e cantá-lo no palco” , finaliza.