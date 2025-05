Foto: Fabio Hickman Misaias Oliveira está preparando novo projeto após sucesso de 'Sonha Mesmo'





Após sucesso com a canção Sonha Mesmo , que ultrapassa 19 milhões de visualizações na plataforma do YouTube, o cantor gospel Misaias Oliveira, de 32 anos, anunciou recentemente que está trabalhando em novo material.

De acordo com nota divulgada pela assessoria, o projeto tem previsão de lançamento ainda para este ano, no segundo semestre, ou início de 2026. O cantor também adiantou que busca continuar emocionando os fiéis com mensagens de esperança e superação.





Natural de Salvador(BA), Misaias Oliveira teve seu primeiro contato com a música ainda na infância, influenciado pelos pais Maria e Manoel. No entanto, foi apenas aos 19 anos que encontrou seu verdadeiro chamado.

Após um período afastado da igreja, quando chegou a integrar bandas de axé e pagode, o artista vivenciou o que classifica como uma "revelação divina".

De acordo com o artista em nota, ele recebeu a promessa espiritual de que faria um CD, mas especificamente para louvar a Deus. Foi quando ele relatou que entendeu seu propósito. Essa experiência marcou seu retorno à fé e o lançamento do primeiro trabalho, Promessas , financiado por um amigo da congregação.

Lançada em 2024, a música Sonha Mesmo se tornou um sucesso nas plataformas digitais, conquistando 19 milhões de visualizações no YouTube e batizando o disco mais recente do cantor, que conta com seis faixas ao vivo. Misaias Oliveira também ultrapassa os 440 mil ouvintes mensais em seu perfil do Spotify.

“Muitos desistem de sonhar por causa das dificuldades no caminho. ‘Sonha Mesmo’ nos lembra que é possível acreditar novamente quando Deus está ao nosso lado”, compartilhou o artista em nota da assessoria.

Novos projetos em andamento

Em parceria com a Todah Music, uma das principais gravadoras do segmento gospel nacional, Misaias Oliveira está trabalhando no lançamento de um novo EP ainda no segundo semestre deste ano, ou no início de 2026. O cantor ainda adiantou que planeja uma turnê nacional para o próximo ano, incluindo apresentações em diversas capitais brasileiras.

Confira o conteúdo completo do álbum ao vivo Sonha Mesmo de Misaias Oliveira:

1. Sonha Mesmo

2. Tá Tudo Bem

3. Você Não É De Ferro

4. Meu Futuro

5. Eu Tenho a Presença

6. Deus Tem a Última Palavra