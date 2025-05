Foto: Divulgacao Fenômeno Gospel, Eli Soares encanta com novo disco 'Memóri4s'





Com mais de uma década de carreira, o cantor mineiro Eli Soares lançou recentemente o seu mais novo disco, Memóri4s , nas plataformas digitais.

O projeto consiste numa coletânea de três lançamentos aclamados pelo público - Memóri4s 3/3, Memóri4s – Igreja e Memóri4s – Groove , lançados entre dezembro de 2024 e abril deste ano -, trazendo doze clássicos da música gospel das décadas de 1980 e 1990 reinterpretados no estilo do artista, com videoclipes oficiais já disponíveis no canal oficial do cantor no YouTube.





O repertório do projeto varia entre hinos clássicos do gospel repensados em ritmos dançantes, ou com novos arranjos pensados para performance acústica, trazendo estas sonoridades conhecidas para as novas gerações.

“A música é uma ferramenta poderosa para a evangelização e para alcançar diferentes públicos. É um presente de Deus. O inimigo tenta deturpar o que é santo, mas há música boa e música ruim. Eu busco ouvir músicas que edificam, fortalecem e trazem algo positivo, seja no âmbito espiritual ou na convivência com as pessoas. Músicas que falam de amor, saudade, esperança e paz transcendem as barreiras denominacionais da igreja”, declarou o artista em entrevista ao veículo ac24horas.

O novo projeto soma mais de 3 milhões de reproduções no canal de Eli Soares no YouTube. Uma das faixas lançadas mais recentemente, A Melhor Coisa Que Já Fiz , já ultrapassa meio milhão de reproduções, enquanto Nosso General já ultrapassa 1 milhão de visualizações.

"Estou muito feliz com a recepção do público ao projeto ‘Memóri4s’, que apresenta canções que marcaram gerações e que são instrumentos de Deus para tocar o coração das pessoas", comemorou o artista em nota divulgada à imprensa.

Confira abaixo a tracklist do disco Memóri4s :

1. Nosso General (Ao Vivo);

2. Santo, Santo, Santo (Ao Vivo);

3. Vou Seguir Com Fé (Ao Vivo);

4. Jeová É O Teu Cavaleiro (Ao Vivo);

5. Segura Na Mão De Deus (Ao Vivo);

6. Jesus Cristo Mudou Meu Viver (Ao Vivo);

7. Escudo (Ao Vivo);

8. Primeiro Amor (Ao Vivo);

9. Deus Forte (Ao Vivo)

10. A Melhor Coisa Que Já Fiz (Ao Vivo);

11. O Rosto De Cristo (Ao Vivo);

12. Teu Trabalho É Descansar Em Mim (Ao Vivo).

Ouça: