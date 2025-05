Foto: Dantas Los Brasileros anunciam 'Sexy' com participação de Kafé





Los Brasileros, os produtores vencedores do Grammy ao lado de Karol G, se unem a Kafé – um dos expoentes do afrobeat – para lançar um single de seu novo projeto.

Composta pelos artistas e produzida pelo trio, Sexy traz um som inteiramente inspirado no ritmo africano contemporâneo. Além disso, já chega com um audiovisual nesta sexta-feira (23), com direito a uma participação especialíssima.





“A ideia para a música foi criar uma atmosfera que fosse envolvente, rítmica e, ao mesmo tempo, sofisticada. Misturamos a energia dançante do afrobeat com a sensualidade dos sintetizadores do R&B. Assim criamos ‘Sexy’” , conta Dan Valbusa sobre o single que antecede o lançamento do novo EP do trio.

Visualmente, Sexy traz o foco da faixa e contou com a direção de Caetano Matalani. O vídeo foi gravado no estúdio da Head Media e teve Clau como convidada: saindo dos mares agitados da nova temporada de De Férias com o Ex , ela surge dançando no pole dance, alinhada à narrativa da letra. A escolha de Kafé não foi por acaso.

“Admirávamos ele há muito tempo. Surgindo a oportunidade, o convidamos para o estúdio. Unimos tudo que a gente sentiu nesse hit e foi uma colaboração única” , completa Valbusa.

Parte do novo projeto – intitulado Atlântico Sul –, os produtores conectam o Brasil a outros ritmos. No novo EP, os artistas têm o foco no afrobeat, além de trazer um toque latino especial, com percussões conhecidas por aqui e ritmos únicos que conectam todos os eixos brasileiros.

O trabalho inclui as já lançadas Profundamente (com Kevin o Chris e WIU) e Joga (com Kurt Sutil, Z1nk e 7RD).

Sobre Los Brasileros

Formado por Dan Valbusa, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, o trio Los Brasileros consolidou-se como uma força criativa no cenário musical brasileiro e tem colaborações com artistas renomados, como Anitta, Ivete Sangalo, entre outros.

Destacaram-se internacionalmente ao produzirem a faixa Mercurio para o álbum Mañana Será Bonito de Karol G, que venceu o Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Urbana em 2024.

O grupo conquistou dois Grammy Latinos em 2023, incluindo o de Álbum do Ano, pelo mesmo projeto.