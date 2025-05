Foto: Divulgacao Julia Freitas lança 'Presente', single lúdico e cinematográfico





Nascido em um momento delicado e profundo de conexão espiritual, o novo single da cantora, atriz e compositora Julia Freitas , Presente , chega nesta quinta-feira (22) às plataformas de streaming.

“Durante uma ministração de johrei, eu ‘recebi’ essa música como um poema inteiro, sem melodia. Fiquei muito emocionada ao ouvir internamente cada palavra” , conta a artista, que vê na música uma ponte entre espiritualidade e arte.





Johrei é um método de criar felicidade, e faz parte do seu cotidiano ajudando-a no desenvolvimento da arte em sua vida.

Com uma sonoridade lúdica e cinematográfica, Presente revela a forte ligação de Julia com o universo encantado das trilhas da Disney — uma influência que vem da infância . “Desde pequena, dublava filmes da Disney em casa e eu sempre era a princesa. Mas conforme fui crescendo, passei a negar isso, artisticamente falando, porque achava que não seria levada a sério. Hoje entendo que esse é o meu lugar e que existe poder nesse arquétipo”.

A artista, que se destaca por sua voz doce e estética encantadora, vê no lúdico uma ferramenta de transformação emocional : “As pessoas se conectam comigo nesse lugar”.

O piano é outro protagonista em sua trajetória artística. Apesar de ter iniciado sua carreira com produções no violão, Julia encontrou no piano sua verdadeira identidade musical: “Meu bisavô, Augusto Gabriel de Souza Freitas, era pianista, compositor e grande concertista internacional, e minhas três primas (irmãs) junto de sua mãe, filha desse meu bisavô, se tornaram pianistas em homenagem à ele e fundaram em 1991 a Escola de Música de Higienópolis. Eu não conhecia essa história, mas desde criança, o piano sempre me tocou profundamente. Quando ganhei um piano de doação, foi como resgatar essa ancestralidade. A princípio fiz a primeira gravação, no estúdio, de ‘Presente’ no violão, porém só encontrei a verdade da música quando o (produtor musical) Filipe Leitão colocou o piano que foi onde a compus. Aí eu soube: é isso”, conta a artista.





Filipe Leitão comenta sobre a sinergia entre sua produção e o talento de Julia: "Essa é uma faixa que une o universo da trilha sonora orquestral com elementos do pop. Trouxe para essa produção minha bagagem como compositor de trilhas, utilizando cordas que narram a jornada emocional da personagem - começando de forma suave e introspectiva, até alcançar um final vibrante e solar, com percussão, piano e arranjos orquestrais que celebram a descoberta de que o presente está em cada amanhecer. A voz da Julia é um espetáculo à parte: sensível, expressiva e com uma pegada musical que conecta de forma autêntica com o ouvinte. Ela dá vida à mensagem da música com uma entrega emocionante."

Para Julia, Presente tem tudo a ver com a proposta de trazer reflexões profundas com suavidade e a busca do equilíbrio entre sonho e vida real: “Por trás da delicadeza, tem muito estudo, muita busca espiritual. Essa música parece leve, mas é uma crítica: quantas vezes estamos tão focados no que queremos que esquecemos de ver o que já temos?”

A artista acredita que há espaço para o encantamento no cenário musical atual, especialmente em um mundo cada vez mais acelerado e materialista: “A gente precisa voltar a sonhar. O lúdico ainda tem força. Quando uma canção como ‘Presente’ toca alguém, leva essa pessoa a outro lugar - mais calmo, mais bonito. E é isso que eu quero: transformar pelo afeto, pela poesia e pela espiritualidade.”

O Presente chega completo com videoclipe, que conta com a direção e roteiro de Fernando Biscalchin, sócio diretor da produtora Sloth Filmes, e coprodução da Iason Produtora.

Durante um pôr do sol em São Paulo, Julia teve um momento de inspiração ao observar a vista da janela de onde estava, refletindo sobre a divisão entre o que é do homem e o que é de Deus.

A partir dessa percepção, nasceu a ideia lúdica para o audiovisual, com um cenário onde ela rasga um enorme presente até encontrar o sol, criado pelo diretor de arte Sergio Lessa e seu assistente Luis Santos, junto com um lindo laço confeccionado pela empresa AISO Laços e contou com a sensibilidade da direção de fotografia do B runo Nakamura(Nakamovie). A metáfora traduz uma jornada de retorno ao interior, revelando que tudo o que ela procurava já estava dentro de si.

Sobre Julia Freitas

A paulistana Julia Freitas, nascida em 27 de abril de 1989, estudou canto na Escola de Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle e atuação pela escola Wolf Maya e Estúdio Fátima Toledo, talhando seus múltiplos talentos em direção a união muito bem-vinda que faz dela uma artista expressiva, que se torna uma extensão das próprias canções que interpreta.

Além do amor pela música, Julia ingressou como atriz e emplacou nove peças de teatro, três webséries e publicidades.

Na música, a artista já lançou as autorais Sua Tela (2018), Além de Mim (2019), Não Vai Voltar (2019), Um Dia (2019), uma versão única de Nesta Noite o Amor Chegou (2019), do clássico O Rei Leão , ao lado de Gabriel Camilo, Senha (2020), Tanto Faz (2020), uma linda versão de Novo Tempo (2022), seu primeiro EP autoral Tempo (2022) composto de cinco músicas: Navegantes de Marés, Passou a Vida, Um dia, Compondo com Zeus e Sinta a Vida , e seu último single Oração ao Vento (2024).

Ouça o EP: