Foto: Divulgacao Clau apresenta grandes sucessos em show no Blue Note São Paulo





A cantora e compositora Clau, um dos nomes proeminentes da nova música pop brasileira, prepara uma apresentação especial para o público paulistano.

No dia 25 de maio, às 19h, ela sobe ao prestigiado palco do Blue Note São Paulo para um show que celebra seus quase 10 anos de uma carreira marcada pela inovação e sucessos.





A noite contará com as participações especiais de UNNA X, talento em ascensão na cena pop e eletrônica, e Gabriel Nandes, artista conhecido por sua discografia rica em brasilidades e referências ao pop internacional.

Dona de hits como Cigana, Pouca Pausa (com CortesiaDaCasa e Haikaiss, mais de 130 milhões de streams no Spotify) e Moreno, Clau promete uma performance completa, revisitando os momentos mais marcantes de sua trajetória.

O repertório eclético incluirá suas músicas mais populares, faixas de seu recente EP Tipo Eu (2024) – como Tutti Frutti, Livre, Leve e Louca e Medusa – e surpresas preparadas especialmente para a ocasião. A energia contagiante da artista, aliada a uma produção impecável, garantirá uma experiência memorável para os fãs.

A presença de Clau nos palcos é sempre aguardada, e a artista gaúcha, que atualmente integra o elenco da nova temporada do reality De Férias com o Ex: Caribe VIP da MTV e Paramount+(estreia em 22 de maio), leva para São Paulo a celebração de sua sólida carreira, após um recente show aclamado no Rio de Janeiro.

Os convidados de Clau

Clau convidou dois nomes que vêm se destacando no cenário musical:

UNNA X: cantora em ascensão, a artista traz a modernidade do pop e da música eletrônica. Em um dos pontos altos da noite, UNNA X Nandes unirão vozes para uma emocionante releitura de um clássico da icônica banda Queen, prometendo surpreender e encantar o público.

Gabriel Nandes: com uma discografia que mescla influências brasileiras e do pop internacional, Gabriel Nandes enriquecerá o show com sua versatilidade e talento. Fãs poderão curtir a sintonia entre Nandes e Clau, que já colaboraram em um feat lançado anteriormente, trazendo essa parceria para o palco.

Clau no Blue Note São Paulo com UNNA X e Gabriel Nandes

Data: 25 de maio de 2025 (domingo)

Horário: 19h00

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2073 – 2º andar – Consolação – São Paulo – SP

Ingressos: https://www.eventim.com.br/event/clau-blue-note-sao-paulo-19988923/

Mesa Compartilhada Inteira: R$ 120,00

Mesa Compartilhada Meia-Entrada: R$ 60,00 (confira as leis de meia-entrada em https://www.eventim.com.br/meiaentrada)

Vendas: Bilheteria oficial do Blue Note São Paulo (sem taxa de serviço) e pelo site da Eventim. (O Blue Note e a Eventim não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não oficiais).

Classificação etária: 18 anos. Menores apenas acompanhados dos pais ou tutores legais