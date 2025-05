Foto: ana.lógica Dois Barcos lança o EP “Nada Mal” pelo selo Downstage





A Dois Barcos, trio musical flutuante de São Paulo(SP) formado por Elisa Monasterio, Rafaella Petrosino e Gabriel B. Ferreira, lançaram nesta segunda-feira (19) o seu mais novo EP, intitulado Nada Mal pelo selo Downstage. O trabalho é nostálgico e cotidiano e composto por seis faixas, sendo a última uma parceria com a banda El Toro Fuerte, de Minas Gerais.

As músicas flutuam entre o indie e o emo, construindo uma narrativa audiovisual com apelos cinematográficos, através de inserções de elementos e referências encontradas em obras audiovisuais, traçando um paralelo com experiências pessoais dos membros, evidenciando a maturidade que foi adquirida desde o primeiro lançamento da banda, o EP Pier em 2018.





Para a banda, Nada Mal é como assistir a um filme com episódios da vida dos integrantes, deixando um pouco de lado as referências mais lúdicas que o projeto costuma adotar, encarando de forma menos abstrata a realidade da rotina e do cotidiano.

O EP explora reflexões e temas que carregam sentimentos nostálgicos de desejos, aflições, despedidas, amizades, recomeços, entre uma série de tantos outros que se apresentam no dia a dia.

As músicas são interligadas, incorporando uma série de efeitos sonoros mundanos, que vão desde sons de avião e liquidificador, até a celebrações e a natureza.

Contam com elementos que se entrelaçam entre si, criando uma conexão sutil e interessante para aqueles que escutam atentamente, construindo uma atmosfera imersiva, quase cinematográfica, que transporta o ouvinte para cenários vívidos e emociona ao transmitir sensações de familiaridade e mistério.

Com exceção da parceria com a El Toro Fuerte, o EP foi inteiramente escrito e produzido pelos três membros da banda. O trio se encarregou de cada etapa do processo, garantindo que a identidade sonora própria estivesse presente em cada detalhe. É um trabalho totalmente autoral, sem qualquer interferência externa, com total liberdade criativa e dedicação.

Dois Barcos: nova fase adiante

Nada Mal é uma ponte que prepara o terreno para uma mudança quase que completa na musicalidade do projeto, conceito ilustrado e introduzido na última música deste EP. A colaboração com a El Toro Fuerte serve como uma introdução ao próximo capítulo musical da jornada que trilha a Dois Barcos .

A música discute as diversas vezes que morremos e marca uma mudança clara na sonoridade, estabelecendo uma ponte entre o que foi explorado até agora e as novas direções sonoras que estarão presentes no álbum.

É notável a diferença no clima e na estrutura dessa faixa em relação às anteriores, evidenciando uma evolução natural e uma nova experimentação musical que o público pode esperar de forma mais intensa no futuro.

O show de lançamento do EP ocorre no dia 5 de julho, no Bar Alto, em São Paulo. A noite ainda contará com a banda illinoise. Os ingressos serão vendidos pela Ingresse .

Sobre o selo Downstage

Criada em 2021, a Downstage é um portal brasileiro dedicado à música nacional e internacional. O site oferece entrevistas, resenhas, listas, galerias de fotos e informações sobre eventos musicais. Além disso, mantém uma agenda atualizada de shows e festivais no Brasil, abrangendo diversos gêneros musicais.

Agora, o universo do portal se expande com o selo de mesmo nome, tendo uma proposta acessível para artistas, a fim de dar mais suporte e oferecer as ferramentas necessárias para profissionalizar novas bandas e projetos.

