Velvet Chains apresenta nova formação e inédito single 'Ghost In The Shell'





Após o êxito de Dead Inside – single que permaneceu por 22 semanas nas paradas e atingiu o Top 25 – o Velvet Chains ressurge com uma formação renovada e apresenta seu novo single Ghost In The Shell .

A composição promete consolidar ainda mais o sucesso radiofônico do quinteto, agora integrado por Chaz Terra(voz), Phillip Paulsen(guitarra/vocais de apoio), Von Boldt(guitarra/vocais de apoio), Nils Goldschmidt(baixo/vocais de apoio) e Jason Hope(bateria).





Ghost In The Shell inicia com uma introdução cativante e traz um refrão impactante: "Queime o sistema, coloque fogo nele, eles levaram minha alma e me deixaram para morrer aqui". Junto ao novo single, um videoclipe cinematográfico acompanha o lançamento.

O Velvet Chains conquistou notoriedade com o single Stuck Against the Wall e sua criativa releitura do clássico Suspicious Minds de Elvis Presley. A banda lançou seu EP de estreia Last Rites , majoritariamente composto por material previamente divulgado, exceto pela faixa final Run Away – última gravação com a formação anterior e prenúncio da nova fase do grupo.

Impulsionados por Dead Inside , alcançaram o Top 25 nas rádios de Active Rock e foram destacados pela Loudwire como uma das 25 bandas de rock/metal que Você Pode Não Conhecer, Mas Conhecerá em 2025 e no Brasil figuraram nas principais rádios de rock do país com destaque na programação durante alguns meses.

Para promover o novo single e apresentar oficialmente sua nova formação, a banda embarca para uma serie de shows. No Brasil, são convidados do grupo americano Stone Temple Pilots para o show de abertura no dia 22 de maio no Terra SP, participarão também do renomado festival Porão do Rock em Brasília(23 de maio) e realizarão um show exclusivo no Bar Manifesto em São Paulo(25 de maio), antes de retornarem aos Estados Unidos.

Confira Ghost In The Shell :