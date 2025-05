Foto: Divulgacao Clau revisita sua carreira em show no Rio de Janeiro





A cantora e compositora Clau retorna aos palcos do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (16), às 20h, com um show especial no Teatro Firjan SESI Jacarepaguá. O espetáculo celebra quase uma década de carreira da artista gaúcha, conhecida por hits como Pouca Pausa, Cigana e Moreno , e por sua trajetória marcada pela autenticidade e inovação no cenário musical brasileiro.

Clau está no elenco do reality De Férias Com Ex: Caribe VIP , da MTV Brasil/Paramount+ que estreia em 22 de maio.





A apresentação contará com um repertório que passeia pelos maiores sucessos da cantora, além de faixas do EP Tipo Eu , lançado em 2024, que marcou seu retorno à cena musical após um hiato de dois anos.

No setlist, destaque para as canções Tutti Frutti, Livre, Leve e Louca (com Pelé MilFlows e Laudz) e Medusa (com MC Soffia), reafirmando a versatilidade artística de Clau e sua conexão com temas como liberdade, identidade e empoderamento.

O show tem duração prevista de 60 minutos e contará com a participação de um convidado especial, além de uma produção técnica cuidadosamente elaborada. A artista estará acompanhada por sua banda, com direção de luz e som assinadas por profissionais experientes da indústria.

Os Ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40. A classificação é livre e o acesso ao balcão é feito apenas por escadas, sendo recomendado o uso da plateia para pessoas com mobilidade reduzida.

Clau ao vivo no Rio de Janeiro

Local: Teatro Firjan SESI Jacarepaguá

Endereço: Avenida Geremário Dantas, 940 – Rio de Janeiro/RJ

Data: 16 de maio (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) – Parcele em até 12x

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/104584/d/309975

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos