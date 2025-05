Foto: Divulgacao Alma Roots lança 'Agarradinho' e celebra o tradicional reggae de salão





A banda Alma Roots lança nesta sexta-feira (16) o seu novo single Agarradinho como uma ode ao reggae de salão — expressão cultural típica dos estados do Meio-Norte do Brasil, como Maranhão, Pará e Piauí.

Agarradinho é composta por Nildo Viana( Reggaezinho , por Hélio Bentes; The Mat Fre , do jamaicano Carlton Livisntgone) e produzida por ele em parceria com Iago Guimarães( Minha Sorte , com participação de Zé Manoel, indicado ao Grammy Latino 2021), chega acompanhada de um videoclipe gravado em Teresina(PI), no espaço cultural Casa Barro.





Com participação especial da banda Raiz Tribal, a faixa une lirismo, identidade e afeto, embalados pela sonoridade envolvente.

Mais que uma nova canção, a faixa é uma celebração à tradição nordestina de dançar reggae a dois — ou o famoso A2 —, que resiste ao tempo e conquista cada vez mais adeptos em outras regiões do Brasil: “Agarradinho chega em nossas vidas num momento muito especial. Ela traz a leveza que buscávamos para este momento em nossa carreira, mas, ao mesmo tempo, é um tema importante a ser traduzido em canção [...] Ela grita para o Brasil a unidade do Reggae, a presença íntima dessa cultura na vida das pessoas", compartilhou a banda.

Alma Roots: um clipe que dança a tradição

Dirigido por Kadu Costa — uma referência no cenário audiovisual do Piauí —, o videoclipe é um reflexo fiel da proposta da música: retratar o reggae como uma dança de salão autêntica, intimista e libertadora.

Casais héteros e LGBTQIAPN+ se revezam na pista, em uma atmosfera de alegria e conexão, enquanto os integrantes das bandas dividem o palco numa performance vibrante.

A gravação foi tão orgânica que, segundo os artistas, “o único contratempo foi o horário — já que logo após havia um show marcado”. O Alma Roots também revelou o motivo da escolha do Raiz Tribal para participar do single e do clipe.

“Foi uma escolha bem fácil. Queríamos a participação de alguém que pudéssemos chamar de parceiro, e encontramos na Banda Raiz Tribal irmãos de anos de luta, de vivência, muitas histórias de palcos e aventuras divididas. Assim, o tema da canção se torna real e sólido. Gravamos e partilhamos a construção juntos, compartilhando arranjos, ideias e tudo mais.” , finalizou.

Sobre a Alma Roots

A Alma Roots é uma banda de reggae piauiense, formada em 2013 em Teresina, que se destaca por suas letras conscientes e sonoridade autêntica. Seu primeiro álbum, Buscando a Essência do Som (2017), foi destaque nacional no Palco MP3, marcando presença ao lado de nomes como Maneva e Chimarruts. Em 2023, lançaram o single Sigo em Frente , uma colaboração internacional com o jamaicano Fat String, ex-integrante da banda Culture.

A banda já dividiu palco com lendas do reggae como Mikal Rose e Andrew Tosh, e é reconhecida por sua energia contagiante e mensagens de amor, liberdade e resistência social.